Prisimenate kūdikį iš filmo „Pagirios Las Vegase“? Pamatykite, kaip jis atrodo suaugęs

Komedija „Pagirios Las Vegase“, kurioje pagrindinius vaidmenis atliko Bradley Cooperis, Edas Helmsas ir Zach Galifianakis, pasakoja apie tris draugus, po audringo vakarėlio Las Vegase mėginančius prisiminti praėjusios nakties įvykius ir surasti dingusį jaunikį, rašė Mirror.
Vienas įsimintiniausių filmo momentų – viešbučio kambaryje rastas kūdikis, kurį veikėjai praminė Carlosu. Mažylį su savimi nešiojosi Z. Galifianakio įkūnytas Alanas, o vėliau paaiškėjo, kad tikrasis vaiko vardas yra Tyleris.
Filme kūdikis buvo Heather Graham įkūnytos Džeidės sūnus. Būtent su šia moterimi vienas pagrindinių veikėjų, Stiu, per audringą naktį netikėtai susituokė.
Štai kaip atrodo po 17 metų
Nors filme mažylį iš viso vaidino aštuoni kūdikiai, daugiausia laiko ekrane praleido dvyniai Grantas Holmquistas ir jo sesuo Avery.
Šiandien Grantui jau 18 metų. Kadaise visame pasaulyje išgarsėjęs kūdikis užaugo ir dabar studijuoja Kalifornijos universitete Los Andžele (UCLA).
Socialiniuose tinkluose jaunuolis dalijasi savo kasdienybės akimirkomis, nuotraukomis iš universiteto ir vaizdo įrašais, kuriuose groja valtorna.
Beje, pirmoji komedijos dalis nebuvo vienintelis jo pasirodymas kine. 2013 metais Grantas sugrįžo į filmavimo aikštelę ir dar kartą įkūnijo tą patį personažą trečiojoje filmo dalyje „Pagirios Las Vegase 3“ („The Hangover Part III“).
Mama prisiminė filmavimo užkulisius
Praėjus keleriems metams po filmo pasirodymo, Granto ir Avery mama Carrie Holmquist prabilo apie vaikų filmavimo patirtį.
Moteris prisiminė, kad pirmoji dvynių filmavimo diena vyko garsiajame Las Vegaso viešbutyje „Caesars Palace“.
Pasak jos, tuo metu ji buvo taip susirūpinusi savo mažylių saugumu ir savijauta, kad ne itin kreipė dėmesį į tai, ką prieš kameras darė aktoriai.
„Buvau taip susirūpinusi savo kūdikio saugumu ir savijauta, kad net nepastebėjau, ką darė aktoriai, ir tiesiog pasitikėjau jų sprendimais. Tik nufilmavus sceną už vaiko gerovę atsakinga darbuotoja paklausė, ar man priimtinas jos turinys“, – portalui „TooFab“ anksčiau pasakojo moteris.
Ji prisipažino, kad kai kuriuos filmavimo sprendimus būtų norėjusi aptarti iš anksto.
„Pažvelgiau į vyrą ir abu sutarėme, kad būtų buvę gerai, jeigu mūsų nuomonės būtų paklausę dar prieš filmuojant sceną. Tačiau kas padaryta, tas padaryta“, – teigė C. Holmquist.
Mama taip pat atskleidė, kad tuo metu jos vaikai dar nebuvo matę visos komedijos. Jie buvo peržiūrėję tik tas scenas, kuriose patys pasirodė.
Moteris svarstė, kad visą filmą dvyniai galės pamatyti paaugę, kai jau supras suaugusiesiems skirtus juokelius.
Už vaidmenį iki šiol gaudavo pinigų
Dar viena įdomi detalė – už vos kelias dienas trukusį filmavimą Grantas ilgą laiką gaudavo papildomą atlygį.
Jo mama anksčiau pasakojo, kad už pasirodymą trečiojoje komedijos dalyje sūnui kas ketvirtį būdavo pervedami pinigai.
„Grantas vis dar kas ketvirtį gauna šiek tiek pinigų už trečiąją filmo dalį. Tai puikus papildymas jo studijų fondui. Jis dirbo vos dvi dienas, o likusio atlygio dydis apskaičiuojamas pagal gana sudėtingą formulę“, – aiškino moteris.
2009 metais pasirodžiusi komedija „Pagirios Las Vegase“ sulaukė didžiulės sėkmės ir tapo viena žinomiausių savo žanro juostų.
2016 metais kino teatrų tinklo „Empire Cinemas“ surengtoje apklausoje britų žiūrovai ją net išrinko juokingiausiu visų laikų filmu.
Nors nuo filmo premjeros praėjo 17 metų, jame pasirodęs mažylis iki šiol išlieka vienu geriausiai gerbėjų prisimenamų personažų.
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