„Skraidanti FSB bazė“: rusai per derybas į orą kėlė savo unikalų lėktuvą

Il-96-400VPU yra pagamintas vieninteliu egzemplioriumi. Nors Rusijoje eksploatuojami keli trumpesni „prezidentiniai“ Il-96-300PU lėktuvai, būtent pailgintos bazės Il-96-400VPU modifikacijos lėktuvas yra pagamintas tik vienas. Jis buvo perstatytas iš 2011 m. pagaminto krovininio lėktuvo Il-96-400T.
Viršutinėje galinėje fiuzeliažo dalyje lėktuvas turi ilgą aerodinaminį gaubtą, kuriame slepiasi šifruoto palydovinio ir aukšto dažnio radijo ryšio antenos. Tai leidžia lėktuvui veikti kaip skraidančiam ryšių retransliatoriui ir mobiliajai vadavietei, užtikrinančiai nenutrūkstamą ryšį su Maskva iš bet kurio pasaulio taško.
Kaip ir kiti specialiosios paskirties valstybiniai lėktuvai, šis orlaivis turi savisaugos kompleksus (apsaugą nuo raketų su infraraudonųjų spindulių taikikliais) ir gali skristi daugiau nei 10 tūkst. km be nusileidimo.
Ar šis skrydis susijęs su derybomis Saudo Arabijoje?
Ryšio saugumo funkcija yra realus scenarijus. Kai aukšto rango Rusijos pareigūnai (ypač saugumo tarnybų ar Užsienio žvalgybos tarnybos vadovai) dalyvauja uždarose derybose užsienyje (pvz., Artimuosiuose Rytuose), toks lėktuvas galėtų būti naudojamas dviem tikslams: pačiai delegacijai atskraidinti arba kaip saugaus ryšio kanalas, kad perduodamos informacijos negalėtų perimti Vakarų ar vietos žvalgybos.
Tokio lėktuvo pakėlimas į orą užtikrina nenutrūkstamą šifruotą ryšį tarp aukščiausios saugumo vadovybės ore ir strateginių centrų (Maskvos, Sankt Peterburgo, Uralo) tuo metu, kai vyksta kritinės derybos užsienyje.
Tai taip pat siunčia signalą Vakarams: OSINT analitikai pažymi, kad Rusijos specialieji lėktuvai įjungia atsakiklius tada, kai Maskva nori pademonstruoti Vakarų žvalgybai aukštą valdymo sistemų parengtį.
Kiti „FSB bazės“ pasirodymai viešumoje
Kadangi lėktuvas priklauso Rusijos saugumui (FSB), didžioji dalis jo skrydžių vykdoma su išjungtais atsakikliais (transponderiais), tačiau atvirųjų šaltinių žvalgyba (OSINT) ir aviacijos stebėtojai yra užfiksavę kelis reikšmingus epizodus ir ankstesnių žymesnių įvykių metu:
2022 m. kovo 5 d. (Karo Ukrainoje pradžia). Vos prasidėjus plataus masto invazijai į Ukrainą, RA-96104 (FSB lėktuvo Il-96-400T kodas) atliko itin didelio atgarsio sulaukusį skrydį iš Maskvos į Vašingtoną (Dulles oro uostą). Oficialiai buvo skelbta, kad parskraidinami iš JAV išsiųsti Rusijos diplomatai, tačiau Vakarų analitikai kėlė versiją, kad lėktuvu galėjo vykti slapti FSB atstovų ir JAV saugumo pareigūnų kontaktai krizės valdymo klausimais.
2022 m. birželio 2 d. (Skrydis į Sankt Peterburgą): Lėktuvas buvo užfiksuotas Sankt Peterburge prieš pat Sankt Peterburgo tarptautinį ekonomikos forumą (SPIEF) – pirmąjį didelį Rusijos elito susitikimą po invazijos į Ukrainą ir Vakarų sankcijų įvedimo, kai buvo pertvarkomos šalies saugumo ir ekonomikos sistemos.
2024 m. kovo 30 d. (Skrydis į Taškentą po „Crocus City Hall“ išpuolio): Lėktuvas buvo užfiksuotas Uzbekistano sostinėje Taškente praėjus vos savaitei po teroro akto Maskvos „Crocus City Hall“ koncertų salėje (kovo 22 d.). Kadangi išpuolio vykdytojai buvo kilę iš Centrinės Azijos, šis FSB specialiojo lėktuvo vizitas sutapo su intensyviomis Rusijos ir regiono saugumo tarnybų konsultacijomis.
2024 m. rugsėjo 12 d. ir 2025 m. kovo 21 d. (Vizitai į Pekiną). Orlaivis kelis kartus fiksuotas Pekino oro uoste tuo metu, kai vyko aukščiausio lygio Rusijos ir Kinijos saugumo pareigūnų susitikimai dėl strateginio bendradarbiavimo ir sankcijų apėjimo mechanizmų.
Kiekvieną rudenį (dažniausiai spalio mėnesį) Rusija rengia strateginių pajėgų ir valstybės valdymo pratybas. Jų metu RA-96104 reguliariai kyla iš Vnukovo oro uosto ir skrenda link Uralo kalnų masyvo, treniruodamasis scenarijų, kaip krizės atveju saugiai išgabenti FSB vadovybę iš sostinės.
2026 m. lapkričio 4 d. (Dronų atakos ir oro erdvės uždarymas Maskvoje): Likus savaitei iki derybų Abu Dabyje, dėl masiškos dronų atakos buvo laikinai uždaryti Maskvos oro uostai, o tuo metu ore buvo fiksuoti keli specialieji valstybiniai lėktuvai, keičiantys kursą ir palaikantys ryšį su vadovybe.
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