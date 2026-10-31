Gershkovichius: „Putinas liks valdžioje iki pat mirties — bet net ir tai neatneš Rusijai demokratijos“

Todėl žmogaus pasikeitimas Kremliuje dar nereiškia politinio režimo pasikeitimo, įsitikinęs apie Rusijos politiką daugelį metų rašęs žurnalistas: „Kitas šansas pokyčiams Rusijos Federacijoje gali atsirasti iki 2040 metų — jau po Putino mirties ir karo pabaigos.“
E. Gershkovichiaus nuomone, maždaug po 15 metų Rusijai gali atsiverti galimybių langas, panašus į tą, kuris atsirado devintojo dešimtmečio pabaigoje, kai laisvės ir demokratijos idėjos vėl sulaukė plataus palaikymo.
Putinas daugiau nei valandą vienam iš pasaulio lyderių įrodinėjo, kad Gershkovihius tikrai šnipas ir „per daug aiškiai išsidavė“
Vladimiras Putinas buvo įsitikinęs, kad amerikietis žurnalistas E. Gershkovichius, kurį Rusijoje nuteisė pagal kaltinimus šnipinėjimu dangstantis medžiagos rengimu, tikrai buvo šnipas. Pats E. Gershkovichius apie tai papasakojo savo memuarų ištraukoje, publikuotoje „The Wall Street Journal“.
„Per dar vieną susitikimą jau po mano išlaisvinimo vienas iš pasaulio lyderių, dalyvavusių organizuojant mainus, man papasakojo, kad Putinas kažkada daugiau nei valandą skaitė jam paskaitą apie tai, kad aš tikrai specialiųjų tarnybų agentas ir buvau pagautas nusikaltimo vietoje“, – rusų žurnalistui Jurijui Dudžiui pasakojo E. Gershkovichius.
„Kai mano pašnekovas paklausė Putino, ar šis nemąstė apie tai, kodėl mane pavyko taip lengvai pagauti — juk apmokytas agentas, pavyzdžiui, būtų atpažinęs rengiamą priedangos operaciją, — Putinas nuomonės nepakeitė. „Jis idiotas, — pasakė Putinas, trenkdamas kumščiu per stalą. — Jis per daug aiškiai išsidavė.“ – prisiminė E. Gershkovichius.
Šią istoriją E. Gershkovichiui patvirtino ir Amerikos televizijos laidų vedėjas Tuckeris Carlsonas, kuris buvo atvykęs į Maskvą ir ėmė interviu iš Putino — jis pasirodė 2024 metų vasarį. Interviu metu T. Carlsonas, be kito ko, uždavė Rusijos prezidentui klausimą apie E. Gershkovichiaus, kuris tuo metu buvo tardymo izoliatoriuje, išlaisvinimo perspektyvas.
E. Gershkovičius rašo, kad susitiko su T. Carlsonu jau po savo išlaisvinimo, ir šis jam papasakojo apie neformalų pokalbį su Putinu. Kol Rusijos prezidentas rodė T. Carlsonui Kremlių, šis vėl prabilo apie E. Gershkovichių. V. Putinas pasakė, kad jį „kai kas trikdo: kodėl JAV deda tiek daug pastangų dėl krepšininkės išlaisvinimo, bet nieko nedaro dėl šnipo?“.
E. Gershkovichiaus nuomone, FSB ieškojo „įtikimiausio būdo“ pateikti jo bylą V. Putinui — ir būtent tam suorganizavo pirmąjį žurnalisto susitikimą su provokatoriumi — Uralo profesinės sąjungos „Solidarnost“ aktyvistu Pavelu Sergienija. „FSB galėjo ateiti pas Putiną ir pateikti jam versiją, kuri įtikintų jį tuo, kad aš tikrai esu šnipas, ir duotų žalią šviesą mano suėmimui per antrąjį susitikimą. V. Putinas, kaip man atrodo, visiškai patikėjo šia legenda“, — rašo E. Gershkovichius.
„The Wall Street Journal“ korespondentą Evaną Gershkovichių FSB sulaikė Jekaterinburge 2023 metų kovą. 2024 m. liepos 19 d. rusai jį nuteisė 16 metų kalėti šnipinėjimo byloje, apkaltinę slaptai rinkus duomenis apie įmonės „Uralvagonzavod“ darbą. E. Gershkovichius buvo paleistas į laisvę per didelius kalinių mainus tarp Rusijos ir Vakarų šalių 2024 metų rugpjūčio 1 dieną.
Po išlaisvinimo E. Gershkovichius parašė memuarus apie savo įkalinimą Rusijoje, pavadintus „This Cursed Beautiful Land“ (lietuvių kalba leidimo kol kas nėra, – red. past.).
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