Rusijoje – masinis pinigų trūkumas regionuose: gyventojai lieka be šilumos ir apšvietimo

Šildymo sezono pradžios problemos stebimos Čeliabinsko, Permės, Žemutinio Naugardo srityse, Krasnojarsko krašte ir Omske, rašo „Izvestija“. Uždarajame Čeliabinsko srities Oziorsko mieste radiatoriai turėjo įkaisti dar rugsėjo 28 d., tačiau šiluma nebuvo patiekta net socialinėms įstaigoms dėl vandentiekio vamzdžių pažeidimų. „Pas mus apskritai visiška griūtis. Pusę metų centrine gatve tekėjo kanalizacija“, – papasakojo vienas iš miesto gyventojų.
Šildymo trūkumu skundžiamasi ir Permės krašto Gornozavodske. „Visame mieste nėra karšto vandens ir šildymo. Namuose pelėsis, neįmanomai šalta“, – pasidalijo vietos gyventoja. Jos teigimu, ji negali nuvesti mažų vaikų į darželį, nes valstybinėse įstaigose taip pat nėra šildymo ir jos laikinai neveikia. Analogiška situacija susiklostė Žemutiniame Naugarde ir Omske, kur šildymo sezonas prasidėjo rugsėjo 21 d., tačiau praėjus dviem savaitėms skundai dėl šaltų radiatorių plaukia iš įvairių rajonų. Krasnojarsko krašte buvo surengtos karštosios linijos šildymo klausimais. Per dvi valandas jomis gauta daugiau nei 170 kreipimųsi.
Tai, kas vyksta, yra dešimtmečius kaupto komunalinės infrastruktūros nusidėvėjimo rezultatas, aiškino Valstybės Dūmos Statybos ir būsto bei komunalinio ūkio komiteto pirmininko pavaduotojas Aleksandras Aksionenka. „Šiandien jis vidutiniškai viršija 40 proc., o atskiruose regionuose siekia 70–80 proc. Tuo pat metu kasmet atnaujinama maždaug 1 proc. komunalinių tinklų“, – pažymėjo A. Aksionenka. Deputatas pridūrė, kad tokiais tempais sukaupto nusidėvėjimo greitai nepavyks likviduoti.
Silpnos tinklų atkarpos vėl ir vėl duoda apie save žinoti, ypač paleidžiant šildymo sezoną ir išaugus apkrovai, sako to paties Valstybės Dūmos komiteto narys Aleksandras Jakubovskis. Tačiau, jo teigimu, situacijos įvertinimą kiekvienu konkrečiu atveju turi pateikti priežiūros institucijos: prokuratūra, „Rostechnadzor“ ir būsto priežiūros tarnyba.
Šiame fone vyriausybė nuo spalio 1 d. šalyje padidino komunalinių paslaugų tarifus vidutiniškai 15 proc. Tuo pat metu per metus jie išaugs maždaug 17 proc., o tai taps rekordiniu rodikliu nuo 2009 metų. Valdžia tokį staigų tarifų padidėjimą aiškino būtinybe modernizuoti komunalinę infrastruktūrą. Tačiau komunalinių paslaugų kaina toliau augs pagreitintais tempais – 11 proc. 2027 metais, 8,6 proc. 2028 m. ir 7,6 proc. 2029 m. Bendrai suskaičiavus per ketverius metus jos išaugs beveik dvigubai – 44,2 proc.
Sąskaitose trūksta pinigų: Rusijos regionuose imta išjunginėti gatvių apšvietimą
11-oje regionų (Ivanovo, Irkutsko, Vologdos, Kalugos, Omsko, Volgogrado, Penzos ir Rostovo srityse, Baškortostano, Buriatijos ir Tatarstano respublikose) valdžia atvirai pareiškė, kad apšvietimo problemos susijusios su finansavimo trūkumu. Antai šių metų birželį Irkutsko srities Bratsko gyventojai vietos deputatui pasiskundė dėl apšvietimo išjungimo parke ir keliose gatvėse bei sankryžose. Miesto administracija, atsakydama į deputato paklausimą, nurodė, kad „miesto teritorijoje vykdomos energijos taupymo priemonės, kurias taikant palaipsniui išjungiamas elektros tiekimas dekoratyvinio apšvietimo įrenginiams (pastatomiems šviestuvams), esantiems Bratsko miesto skverų ir pėsčiųjų bei parkų zonų teritorijose“.
Viename iš Buriatijos kaimų gatvių apšvietimas dingo visiškai, į vietos gyventojų klausimus administracijoje atsakė, kad „finansavimo limitas išnaudotas“.
Panašų atsakymą gavo Ivanovo srities Archipovkos kaimo gyventojai, kur administracija priėmė sprendimą išjungti žibintus nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 1 d. Oficialiame atsake į vietos gyventojų skundus valdininkai tai, kas vyksta, paaiškino „piniginių lėšų ribotumu“.
Vologdos srityje taupymo tikslais mažiausiai 10-yje miestų ir rajonų gatvių apšvietimą pradėta išjunginėti po 23 valandos. Tik įsikišus prokuratūrai, regiono gubernatorius pavedė biudžete rasti pinigų apšvietimui.
Dar 6 regionuose apšvietimas gatvėse ir socialiniuose objektuose buvo išjungiamas už jau susikaupusias skolas: tai palietė Altajaus kraštą, Briansko, Murmansko ir Sachalino sritis bei Baškortostano ir Chakasijos respublikas.
Chakasijos Taštypo rajone buvo atjungtos 7 mokyklos ir vaikų kūrybos centras: savivaldybė energetikams sukaupė daugiau nei 85 mln. rublių (apie 830 tūkst. eurų) skolą.
Baškortostano Išimbajaus rajonas bendrovei „Bašelektrosbyt“ skolingas beveik 9 mln. rublių (apie 88 tūkst. eurų), be gatvių apšvietimo liko 86 kaimai ir gyvenvietės.
Sachalino srityje be elektros liko kultūros namai, o Archangelsko srityje už skolas elektros tiekimas buvo nutrauktas stadiono „Trud“ treniruočių moduliuose, kur sportavo Olimpinio rezervo mokyklos vaikai.
Kai kurie regionai, vengdami formuluočių apie biudžeto deficitą, įvedė „ypatingą apšvietimo režimą“. Archangelsko srityje ir Karelijoje gatvių apšvietimo išjungimas aiškintas ypatingu grafiku dėl baltųjų naktų, o Stavropolio krašto Piatigorske savivaldybės valdžia nusprendė po 23 valandos išjungti „necentrines miesto gatves“.
Bendras Rusijos regionų biudžetų deficitas 2026 metais sudarys 1,3 trilijono rublių (apie 12,7 mlrd. eurų), arba 0,6 proc. BVP – tai mažiau nei praėjusiais metais, tačiau Finansų ministerijos vadovas Antonas Siluanovas pareikalavo iš regionų apsvarstyti priemones ir sumažinti deficitą beveik trilijonu rublių (apie 9,8 mlrd. eurų). Tuo pat metu regionams tenka ir išlaidos, susijusios su karu: išmokos kariškiams, atlygis verbuotojams, socialinė parama kariškių šeimoms.
„Pagrindinė problema yra ta, kad jau praėjusiais metais, kai regionų biudžetai sukaupė skolas, metų pabaigoje niekas jiems šių skolų nenurašė, kaip jie tikėjosi ir kaip buvo ankstesniais metais. Jiems buvo pasakyta: kitiems metams karpykite išlaidas“, – „The Moscow Times“ cituojamas ekonomikos mokslų daktaras Nikolajus Kulbaka.
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