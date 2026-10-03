Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

„Visi puikiai suprantame – pinigų nėra“: Rusijos valdžia pripažino realybę, nepaisant Putino reikalavimų

2026-10-03 21:00 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-03 21:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rusijos partijos per Valstybės Dūmos rinkimus davė daug pažadų rinkėjams, tačiau valdžia neturi lėšų jiems įgyvendinti, pareiškė partijos „Naujieji žmonės“ deputatė Sardana Avksentjeva. „Per rinkimų kampaniją girdėjome daug populistinių pažadų: ir apie 3 proc. hipoteką, ir apie pensijų bei visų socialinių išmokų didinimą. Tačiau visi puikiai suprantame, kad visiems šiems populistiniams pažadams pinigų nėra“, – sakė S. Avksentjeva pirmajame devintojo šaukimo žemųjų rūmų posėdyje. Jos teigimu, pagrindinis iššūkis, su kuriuo dabar susiduria Rusijos valdžia, yra biudžetas.

„Visi puikiai suprantame – pinigų nėra“: Rusijos valdžia pripažino realybę, nepaisant Putino reikalavimų EPA
GALERIJA (14)

Rusijos partijos per Valstybės Dūmos rinkimus davė daug pažadų rinkėjams, tačiau valdžia neturi lėšų jiems įgyvendinti, pareiškė partijos „Naujieji žmonės“ deputatė Sardana Avksentjeva. „Per rinkimų kampaniją girdėjome daug populistinių pažadų: ir apie 3 proc. hipoteką, ir apie pensijų bei visų socialinių išmokų didinimą. Tačiau visi puikiai suprantame, kad visiems šiems populistiniams pažadams pinigų nėra“, – sakė S. Avksentjeva pirmajame devintojo šaukimo žemųjų rūmų posėdyje. Jos teigimu, pagrindinis iššūkis, su kuriuo dabar susiduria Rusijos valdžia, yra biudžetas.

REKLAMA
4

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tame pačiame pirmajame Rusijos naujojo parlamento posėdyje kalbėjęs Vladimiras Putinas turėjo kitų vilčių: jo teigimu, „visi įsipareigojimai privalo būti įvykdyti“.

REKLAMA
REKLAMA

„Visi socialiniai įsipareigojimai rusams naujajame biudžete privalo būti įvykdyti visa apimtimi. Būtina užtikrinti užtikrintą ir ilgalaikį Rusijos ekonomikos augimą, paleisti naują investicijų ciklą“, – pareiškė Vladimiras Putinas.

REKLAMA

(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vladimiras Putinas (Stop kadrai iš Kremliaus „Telegram“ kanalo)

Šalies biudžeto skylė ir augantys mokesčiai

Anksčiau Finansų ministerija padidino 2026 metų federalinio biudžeto deficito prognozę iki rekordinio nuo karo Ukrainoje pradžios lygio – 7,3 trln. rublių (apie 78,5 mlrd. eurų), arba 3,2 proc. BVP. Tai dvigubai daugiau, nei buvo suplanuota einamiesiems metams. Kartu, siekdama papildyti iždą, vyriausybė 2026 metais padidino mokesčius. Be kita ko, nuo 20 proc. iki 22 proc. buvo padidintas PVM, taip pat įvykdyta mokesčių reforma smulkiajam verslui, kuri iš supaprastintos mokesčių sistemos išėmė šimtus tūkstančių verslininkų. Metais anksčiau valdžia iki 25 proc. pakėlė pelno mokestį ir įvedė diferencijuotą gyventojų pajamų mokesčio (GPM) skalę. Tačiau visa tai nepadėjo subalansuoti biudžeto dėl augančių išlaidų karui.

REKLAMA
REKLAMA

2027 metais federalinio biudžeto deficitas turėtų siekti 5,5 trln. rublių (apie 59,1 mlrd. eurų), arba 2,2 proc. BVP, rugsėjo pabaigoje sakė finansų ministras Antonas Siluanovas. Tai taip pat beveik dvigubai daugiau, nei buvo numatyta anksčiau. Rodiklis išaugs dėl 6 proc. padidėjusių išlaidų – iki 48,8 trln. rublių (apie 524,6 mlrd. eurų). Kartu, „Reuters“ šaltinių duomenimis, vyriausybė planuoja dar vieną mokesčių didinimą. Be kita ko, valdžia įves „viršpelnio mokestį“ cemento, trąšų gamintojams ir aukso gavybos bendrovėms, iki 22 proc. padidins maksimalų GPM tarifą fizinių asmenų „pasyviosioms pajamoms“, įskaitant bankų indėlius, taip pat nustatys 22 proc. PVM pirkiniams užsienio internetinėse parduotuvėse. Tikimasi, kad visos šios mokesčių naujovės į biudžetą atneš 1,5 trln. rublių (apie 16,1 mlrd. eurų) 2027 metais.

Tuo pat metu kitais metais vyriausybė išleis kas trečią rublį iš biudžeto karinėms išlaidoms. Straipsnis „nacionalinė gynyba“ nuo 12,9 trln. rublių (apie 138,7 mlrd. eurų) šiais metais padidės iki 17,1 trln. rublių (apie 183,9 mlrd. eurų), o iš viso bendrai už 2027–2029 metus karinis biudžetas pasieks 50 trln. rublių (apie 537,6 mlrd. eurų).

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų