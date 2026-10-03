„Visi puikiai suprantame – pinigų nėra“: Rusijos valdžia pripažino realybę, nepaisant Putino reikalavimų

Tame pačiame pirmajame Rusijos naujojo parlamento posėdyje kalbėjęs Vladimiras Putinas turėjo kitų vilčių: jo teigimu, „visi įsipareigojimai privalo būti įvykdyti“.
„Visi socialiniai įsipareigojimai rusams naujajame biudžete privalo būti įvykdyti visa apimtimi. Būtina užtikrinti užtikrintą ir ilgalaikį Rusijos ekonomikos augimą, paleisti naują investicijų ciklą“, – pareiškė Vladimiras Putinas.
Šalies biudžeto skylė ir augantys mokesčiai
Anksčiau Finansų ministerija padidino 2026 metų federalinio biudžeto deficito prognozę iki rekordinio nuo karo Ukrainoje pradžios lygio – 7,3 trln. rublių (apie 78,5 mlrd. eurų), arba 3,2 proc. BVP. Tai dvigubai daugiau, nei buvo suplanuota einamiesiems metams. Kartu, siekdama papildyti iždą, vyriausybė 2026 metais padidino mokesčius. Be kita ko, nuo 20 proc. iki 22 proc. buvo padidintas PVM, taip pat įvykdyta mokesčių reforma smulkiajam verslui, kuri iš supaprastintos mokesčių sistemos išėmė šimtus tūkstančių verslininkų. Metais anksčiau valdžia iki 25 proc. pakėlė pelno mokestį ir įvedė diferencijuotą gyventojų pajamų mokesčio (GPM) skalę. Tačiau visa tai nepadėjo subalansuoti biudžeto dėl augančių išlaidų karui.
2027 metais federalinio biudžeto deficitas turėtų siekti 5,5 trln. rublių (apie 59,1 mlrd. eurų), arba 2,2 proc. BVP, rugsėjo pabaigoje sakė finansų ministras Antonas Siluanovas. Tai taip pat beveik dvigubai daugiau, nei buvo numatyta anksčiau. Rodiklis išaugs dėl 6 proc. padidėjusių išlaidų – iki 48,8 trln. rublių (apie 524,6 mlrd. eurų). Kartu, „Reuters“ šaltinių duomenimis, vyriausybė planuoja dar vieną mokesčių didinimą. Be kita ko, valdžia įves „viršpelnio mokestį“ cemento, trąšų gamintojams ir aukso gavybos bendrovėms, iki 22 proc. padidins maksimalų GPM tarifą fizinių asmenų „pasyviosioms pajamoms“, įskaitant bankų indėlius, taip pat nustatys 22 proc. PVM pirkiniams užsienio internetinėse parduotuvėse. Tikimasi, kad visos šios mokesčių naujovės į biudžetą atneš 1,5 trln. rublių (apie 16,1 mlrd. eurų) 2027 metais.
Tuo pat metu kitais metais vyriausybė išleis kas trečią rublį iš biudžeto karinėms išlaidoms. Straipsnis „nacionalinė gynyba“ nuo 12,9 trln. rublių (apie 138,7 mlrd. eurų) šiais metais padidės iki 17,1 trln. rublių (apie 183,9 mlrd. eurų), o iš viso bendrai už 2027–2029 metus karinis biudžetas pasieks 50 trln. rublių (apie 537,6 mlrd. eurų).
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