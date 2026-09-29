Rusijoje sudužo strateginis bombonešis Tu-95: tokiais atakuojama Ukraina

„Tu-95MS“ yra Rusijos strateginis bombonešis, galintis nešti branduolinį ginklą ir sudarantis svarbią šalies branduolinės triados dalį; jis plačiai naudojamas sparnuotosioms raketoms į taikinius Ukrainoje paleisti. Anot Rusijos gynybos ministerijos, lėktuvas atliko „treniruočių skrydį“.
Vietos socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas gaisras, tariamai nufilmuotas Krasnojarovo kaime, Amūro srityje. Prokremliškame „Mash“ teigiama, kad sudužo karinis lėktuvas. „Baza“ vėliau paskelbė, kad žuvo 6 lėktuvu skridę asmenys, o vienintelis išgyvenęs buvo išgabentas į ligoninę.
Preliminari ir neoficiali avarijos priežastis – degalų sprogimas vos orlaiviui pakilus. Teigiama, kad karinis lėktuvas nukrito praėjus kelioms minutėms po pakilimo. Lėktuvas galimai priklausė karinei orlaivių grupei „Ukrainka“.
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