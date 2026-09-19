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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Putino „pulkininkas Jurijus“ pričiuptas organizavęs žudynes Vilniuje – JAV teisėsaugos duomenys

2026-09-19 21:00 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-19 21:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šią savaitę paviešintuose JAV Teisingumo departamento kaltinimuose teigiama, kad mažiausiai nuo 2024 metų tarptautinis tinklas vykdė išankstinį taikinių žvalgymą ir vykdytojų paiešką. Iš pradžių jis buvo susitelkęs į Rusijos disidentus, o pastaruoju metu – į šalis, kurios suvokiamos kaip Ukrainos sąjungininkės. Visi penki kaltinamieji byloje kaltinami sąmokslu finansuoti terorizmą. J. Chramejevas ir dar du asmenys taip pat kaltinami sąmokslu įvykdyti užsakomąją žmogžudystę.

J. Chramejevas (nuotr. Agentstvo) (nuotr. Telegram)
GALERIJA (14)

Šią savaitę paviešintuose JAV Teisingumo departamento kaltinimuose teigiama, kad mažiausiai nuo 2024 metų tarptautinis tinklas vykdė išankstinį taikinių žvalgymą ir vykdytojų paiešką. Iš pradžių jis buvo susitelkęs į Rusijos disidentus, o pastaruoju metu – į šalis, kurios suvokiamos kaip Ukrainos sąjungininkės. Visi penki kaltinamieji byloje kaltinami sąmokslu finansuoti terorizmą. J. Chramejevas ir dar du asmenys taip pat kaltinami sąmokslu įvykdyti užsakomąją žmogžudystę.

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Kaltinime išsamiai aprašytas dviejų pasikėsinimų rengimas. 2025 metais žmogui, turinčiam JAV pilietybę, buvo pasiūlyta apie 25 tūkst. dolerių (apie 22,5 tūkst. eurų) už Vilniuje gyvenančio Rusijos kritiko nužudymą. 2026 metų vasarą JAV gyvenusiam Venesuelos piliečiui buvo pasiūlyta 40 tūkst. dolerių (apie 36 tūkst. eurų) už žinomo Rusijos disidento, kaip manoma, buvusio Vašingtono rajone, nužudymą. Be to, tyrimas mini kitas potencialias aukas JAV, tačiau neatskleidžia jų skaičiaus ir tapatybių.

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JAV Teisingumo departamentas paviešino penkių nusikalstamo tinklo dalyvių vardus. Tai Jurijus Chramejevas, taip pat žinomas kaip „pulkininkas Jurijus“, – atsargos Rusijos specialiųjų tarnybų pulkininkas. Jis, anot turimų duomenų, dalyvavo verbuojant agentus Rusijos disidentų žudymams vykdyti. Kiti dalyviai – Kirilas Chramejevas, FSB karininkas ir J. Chramejevo sūnus, taip pat Rusijoje gyvenantis kubietis Oemi Ramagoza Durruthy. Pastarasis, Amerikos valdžios atstovų teigimu, koordinavo išpuolius.

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Dar du kaltinamieji – kubietis Yaidelis Delgado Suarezas, pravarde „Vikingas“, ir venesuelietis Angelis Eduardo Castro. Tyrimas juos laiko verbuotojais.

(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vladimiras Putinas (Stop kadrai iš Kremliaus „Telegram“ kanalo)

Kas yra JAV apkaltintas buvęs OMON vadas Jurijus Chramejevas

Remiantis leidinio „Agentstvo“ išnagrinėtais duomenimis, J. Chramejevui yra 63 metai, jis gimė Tambovo srityje. Interviu portalui Pravda.ru, publikuotame 2000-ųjų pradžioje, J. Chramejevas pasakojo, kad 1986 metais baigė Novosibirsko aukštąją karo vadų mokyklą, dešimt metų tarnavo vidaus kariuomenės specialiuosiuose daliniuose, įskaitant ir kai kuriuos „karštuosius taškus“.

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Tame pačiame interviu J. Chramejevas vadinamas pirmuoju Šiaurės Vakarų karinio junginio OMON vadu ir Sankt Peterburgo vyriausiosios vidaus reikalų valdybos (GUVD) jungtinio policijos būrio vadovu Čečėnijoje. Publikacijoje buvo teigiama, kad po komandiruočių Čečėnijoje J. Chramejevas gavo II laipsnio ordiną „Už nuopelnus Tėvynei“. Pravda.ru rašė, kad J. Chramejevo būrys sulaikė daugiau nei 100 „kovotojų“, įskaitant Aslano Maschadovo atstovą spaudai.

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Žmogaus teisių centras „Memorial“ pranešė, kad 2001 metų sausį jėgos struktūrų pareigūnai, vadovaujami J. Chramejevo, sulaikė Goitų kaimo gyventoją Šamilį Šaipovą. Vėliau jo kūnas buvo rastas pamiškėje.

Remiantis tais pačiais informacijos nutekinimas, anot „Agentstvo“, 1994 metais J. Chramejevas buvo nušalintas nuo OMON vado pavaduotojo pareigų dėl sukčiavimo bylos (147 straipsnio 3 dalis).

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Jis tęsė tarnybą vidaus reikalų struktūroje bent iki 2017 metų, mažiausiai iki 2011 metų buvo Sankt Peterburgo ir Leningrado srities GUVD bataliono vado pavaduotoju. Nuo 2023 metų rugsėjo iki 2025 metų birželio J. Chramejevas dirbo privačios apsaugos firmos „Tornado“ generaliniu direktoriumi.

2023 metų rugsėjį J. Chramejevas savo socialinių tinklų puslapyje parašė: „Aš už «juostelės» [fronto linijoje]. Kartą per mėnesį būnu Sankt Peterburge“.

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Šių metų gegužę J. Chramejevas buvo susitikęs su Leningrado srities Pikaliovo miesto 1-osios mokyklos mokiniais. Įraše apie susitikimą teigiama, kad J. Chramejevas yra „visų lokalinių konfliktų, pradedant nuo 1986 metų ir iki mūsų dienų, dalyvis“. Taip pat įraše teigiama, kad J. Chramejevas „dukart apdovanotas prezidento dekretu“, o „apdovanojimus gavo iš V. Putino rankų“.

Kaltinamajame amerikiečių akte teigiama, kad J. Chramejevas pasakojo jaunystėje dirbęs kartu su V. Putinu.

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Kame replės Gitanai ?(
Kame replės Gitanai ?(
2026-09-19 21:42
Kas valandą iš belorusijos atvyksta pilni autobusai neaišku kokių zmoniu ,kiek tarp jų tokių veikėjų? Kas čia vyksta po velnių?
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viskas daug paprasciau
viskas daug paprasciau
2026-09-19 22:00
yra tokie du koloradai komentaruose save vadinantys batenka ir senis mozajus, jie abu arsus kacapai, koloradai.Va tokius ir verbuoja kgb.Kodel vsd nesidomi, neaisku.Tai aiskus penktos kolonos veikejai.
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Tagi
Tagi
2026-09-19 22:27
Kijev per 3 dienas
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