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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijos saugumas įvedė ribojimus palei Estijos ir Suomijos sienas: tikrinami visi

2026-09-26 16:00 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Andrius Jakimčuk
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-09-26 16:00
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Rusijos Federalinė saugumo tarnyba (FSB) griežtina kontrolės režimą Karelijoje ir įvedė komendanto valandą Leningrado srities rajonuose prie sienos su Suomija bei Estija. Šių priemonių imtasi, kaip rusai formaliai aiškina, dėl neva padaugėjusių kaimyninių šalių provokacijų ir po regione įvykusių Rusijos jėgos struktūrų pratybų. Tuo pat metu Europos žvalgybos tarnybos įspėja apie dažnėjančias bei pavojingesnes Rusijos hibridines operacijas bei galimas provokacijas NATO pasienyje.

Rusijos saugumas įvedė ribojimus palei Estijos ir Suomijos sienas: tikrinami visi (nuotr. gamintojo)
GALERIJA (5)

Rusijos Federalinė saugumo tarnyba (FSB) griežtina kontrolės režimą Karelijoje ir įvedė komendanto valandą Leningrado srities rajonuose prie sienos su Suomija bei Estija. Šių priemonių imtasi, kaip rusai formaliai aiškina, dėl neva padaugėjusių kaimyninių šalių provokacijų ir po regione įvykusių Rusijos jėgos struktūrų pratybų. Tuo pat metu Europos žvalgybos tarnybos įspėja apie dažnėjančias bei pavojingesnes Rusijos hibridines operacijas bei galimas provokacijas NATO pasienyje.

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Karelijoje (Rusija) buvo sugriežtinti patikrinimai Šujos kontrolės poste, esančiame 110 km nuo sienos su Suomija. Apie tai pranešė Suojarvio apygardos administracija. Eismo kontrolė vykdoma abiem kryptimis. Vairuotojai buvo įspėti apie būtinybę sustoti pareikalavus FSB Pasienio tarnybos darbuotojams ir turėti su savimi dokumentus. Už nurodymo pažeidimą gresia bauda iki 7 tūkst. rublių (apie 72,5 euro) arba suėmimas iki 15 parų. Užkardai poste yra uždaryti ir pakeliami tik atlikus automobilių apžiūrą.

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Liudininkas leidiniui „Astra“ patvirtino, kad FSB praleidimo režimą Karelijos kontrolės punktuose pradėjo griežtinti rugpjūtį. Jo teigimu, pasieniečiai tikrino atvykstančių, ypač vyrų, dokumentus, fotografavo turistų pasus, aiškinosi jų gyvenamąsias vietas, taip pat užsirašinėjo vežėjų ir apsigyvenimo vietos kontaktus. Anksčiau autobusų keleivių patikrinimai, pasak jo, buvo mažiau kruopštūs.

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Suojarvio rajone nėra veikiančio tarptautinio automobilių kontrolės punkto, tačiau anksčiau veikė Kuolismar-Inari perėja, skirta pirmiausia miško ruošos pramonei aptarnauti. 2024 m. spalį ji buvo uždaryta visam laikui abiejų šalių Pasienio tarnybų vadovų sprendimu, rašoma „The Moscow Times“.

Birželį kaimyninės Sortavala apygardos vadovas Sergejus Krupinas pranešė apie sprendimą įsteigti naują kontrolės punktą šalia Rautalahti gyvenvietės (virš Ladogos ežero, – red. past.). Jis pažymėjo, kad postas turi sustiprinti valstybės sienos apsaugą, o įvesti leidimų ir planinių pasų patikrinimų nebuvo planuojama.

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Naujasis kontrolės punktas yra maždaug 70 km nuo Vartsilos tarptautinio automobilių kontrolės punkto, kurį Suomija uždarė 2023 m. rudenį kartu su kitais pasienio perėjimo punktais pasienyje su Rusija. 2025 m. pabaigoje dar vienas FSB postas Karelijoje buvo perkeltas nuo privažiavimo prie Kostamukšos gerokai giliau į užnugarį — ant tilto prie Tikšos gyvenvietės. Tai yra maždaug 100 km nuo sienos, užuot buvusių ankstesnių 35 km.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rusija surengė informacinę ataka prieš Estiją: „Jeigu dėmesio nebus kreipiama, tada gali peraugti į kažką daugiau“

FSB įvedė komendanto valandą pasienyje su Estija

Federalinė saugumo tarnyba įvedė komendanto valandą Leningrado srities Kingisepo ir Slancų rajonuose prie sienos su Estija. Apribojimai, numatantys įvairius judėjimo draudimus, galios iki rugsėjo 26 d. FSB pareiškė, kad priemonės yra būtinos siekiant užkirsti kelią sienos pažeidimams ir nelegaliai migracijai, taip pat „vandens biologiniams ištekliams“ Peipaus (Čiudo) ežere apsaugoti.

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Estijos pasienio tarnybos atstovas Andris Viltsinas pranešė, kad Talinas iš anksto žinojo apie apribojimų įvedimą, tačiau oficialiai Rusija apie tai neinformavo. Jo teigimu, Rusijos pusėje laikinai uždrausta medžioklė ir šaunamųjų ginklų nešiojimas be specialaus leidimo, taip pat apribotas judėjimas Narvos upe. Estijos policijos ir sienos apsaugos departamentas kartu su kitomis tarnybomis stebi situaciją prie rytinės sienos, „The Moscow Times“ cituojamas estų „Delfi“.

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A. Viltsinas taip pat papasakojo, kad šią savaitę, nakties metu vyras iš Rusijos pusės neteisėtai kirto laikinąją kontrolės liniją Narvos upėje ir pateko į Estiją. Jį pastebėjo stebėjimo tarnybos darbuotojas, po to vyras buvo sulaikytas. Sulaikytasis pasirodė esąs Jordanijos pilietis ir buvo pristatytas į Narvos sulaikymo centrą.

2026 m. gegužę FSB Pasienio tarnybos vadovas Vladimiras Kulišovas apkaltino Estiją ir Suomiją pažeidžiant susitarimus dėl sienos su Rusija ir pareiškė apie „provokacinių veiksmų“ iš jų pusės augimą. Pasak jo, Suomija tariamai įrengia inžinerines užtvaras sutartyje nenumatytose vietose, o Estija tariamai nukrypsta nuo susitarimų dėl vandens erdvių atribojimo.

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V. Kulišovas teigė, kad šios „iniciatyvos sukuria sąlygas konfliktinėms situacijoms“ ir verčia Rusiją ruoštis „įvairiems įvykių raidos scenarijams“. Po to su Suomija ir Estija besiribojančioje Leningrado srityje įvyko jėgos struktūrų pratybos „Sodružestvo 2026“, skirtos užkirsti kelią tariamam įsiveržimui į Rusijos teritoriją.

Anksčiau Europos žvalgybos tarnybos įspėjo apie galimą Rusijos hibridinių operacijų suintensyvėjimą. Kaip „The Guardian“ pranešė trys Europos žvalgybos žinybų vadovai, Rusija gali patikrinti NATO pasirengimą atsakomiesiems veiksmams. Čekijos saugumo ir informacijos tarnybos vadovas Michalas Koudelka neatmetė „riboto įsiveržimo, provokacijų pasinaudojant svetima vėliava arba plataus masto įtakos kampanijos“ artimiausiais mėnesiais galimybės. Latvijos valstybės saugumo tarnybos vadovas Normunds Mežviets pareiškė, kad Maskva ruošiasi ryžtingesniems veiksmams, tačiau „neišvengiamo užpuolimo“ ženklų dabar nėra.

Tuo metu „Bloomberg“, remdamasis Europos pareigūnais ir žvalgybininkais, rašo, kad Rusijos diversijos Europoje darosi dažnesnės ir pavojingesnės. Agentūros šaltinių teigimu, pastaruosius du mėnesius pagrindiniai taikiniai buvo gynybos ir logistikos įmonės, susijusios su parama Ukrainai. „Politico“ savo ruožtu praneša, kad ES šalys aptaria koordinuotą reakciją Rusijos hibridinės atakos atveju, jeigu ji lemtų ES ar NATO piliečių žūtį. Du ES diplomatai leidiniui atskleidė, kad Sąjungos šalių užsienio reikalų ministrai ketina nustatyti veiksmų algoritmą tokioje situacijoje.

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