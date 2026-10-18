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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

„ŽIV, cirozė, insultas, opa ir epilepsija“: rusas pasiskundė, kad jį su krūva diagnozių nori išsiųsti į šturmus

2026-10-18 14:15 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Andrius Jakimčuk
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-10-18 14:15
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Daugybe sunkių ligų sergantis rusų karys pasiskundė, kad iki šiol nėra atleistas iš tarnybos ir gali būti išsiųstas į šturmus, skelbiama „Obozrevatel“. Jo teigimu, po kelerių metų Rusijos armijoje jam susikaupė visa pavojingų ligų „puokštė“, jis patyrė insultą ir pradėjo kentėti nuo epilepsijos priepuolių.

„ŽIV, cirozė, insultas, opa ir epilepsija“: rusas pasiskundė, kad jį su krūva diagnozių nori išsiųsti į šturmus (nuotr. Telegram)
GALERIJA (27)

Daugybe sunkių ligų sergantis rusų karys pasiskundė, kad iki šiol nėra atleistas iš tarnybos ir gali būti išsiųstas į šturmus, skelbiama „Obozrevatel“. Jo teigimu, po kelerių metų Rusijos armijoje jam susikaupė visa pavojingų ligų „puokštė“, jis patyrė insultą ir pradėjo kentėti nuo epilepsijos priepuolių.

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Nepaisant to, vyras vėl buvo sulaikytas ir pristatytas į Kursko sritį, kur buvo laikomas netinkamose sąlygose. Ruso vaizdo kreipimąsi išplatino projektas „Noriu gyventi“ („Хочу жить“).

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Rusijos karys papasakojo apie sumušimus ir sveikatos problemas

Rusijos karo tarnautojas Nikolajus Genadjevičius Lapkovas, gimęs 1991 m. liepos 16 d., Rusijos kariuomenėje tarnauja nuo 2023 metų. Per šį laiką jis spėjo užsikrėsti ŽIV, hepatitu C ir susirgti kepenų ciroze. Vietoj atleidimo iš tarnybos jis buvo perkeltas į liūdnai pagarsėjusį 1427-ąjį motorizuotųjų šaulių pulką, kur buvo sumuštas ir jam sulaužytas gerklų hibridinis kremzlinis audinys (gerklos).

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„Gavau traumą nuo karo tarnautojo. Jis man sulaužė gerklas ir dešinįjį šonkaulį. Po to mane pristatė į Kursko srities ligoninę. Po išrašymo norėjau vykti į Kaliningradą, kad išsiaiškinčiau, kodėl mane perkėlė į kitą dalinį“, – papasakojo Nikolajus.

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Tačiau ties tuo okupanto nuotykiai nesibaigė.

„Dalinio taip ir nepasiekiau, nes Jaroslavlyje mane ištiko insultas, mane išlaipino iš traukinio ir išvežė į ligoninę, kur pragulėjau 8 dienas. Man prasidėjo epilepsijos priepuoliai, nustatė kepenų cirozę... Po išrašymo tęsiau kelionę į Kaliningradą per Sankt Peterburgą. Sankt Peterburge mane sustabdė karo policija, pristatė į komendantūrą. Komendantūroje iš manęs paėmė pasą, man prasidėjo epilepsijos priepuolis“, – pabrėžė Rusijos karo tarnautojas.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Vietoj atleidimo – kaltinimai savavališku dalinio palikimu

Projekte pažymima, kad net ir daugybinės sveikatos problemos netapo pagrindu atleisti Nikolajų iš tarnybos. Vietoj to jis buvo apkaltintas savavališku dalinio palikimu, pareiškus, kad karys neva per ilgai gydėsi.

Vėliau Rusijos kariniuose dokumentuose atsirado informacija, kad Nikolajus neva savavališkai pasišalinęs iš dalinio laikomas dar nuo gegužės 6 dienos.

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Dabar vyras vėl sulaikytas ir pristatytas į Kursko sritį. Jo teigimu, tiksli buvimo vieta jam nepranešama, o jau ketvirta para jis laikomas miškingoje vietovėje be drabužių.

„Štai aš esu pamiškėje, jau trečią dieną esu be drabužių. Man yra ŽIV infekcija, hepatitas C, kepenų cirozė, epilepsija ir skrandžio opa. Man reikia gydymo. Man niekas neteikia pagalbos, niekas ničnieko nesako“, – pareiškė rusas.

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