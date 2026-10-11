Rusė puolė į ašaras: vyras iš Bangladešo „apgaule pateko į frontą, nušovė savi“

Vyrui buvo nupirktas bilietas į Smolenską, kur per vieną dieną sutvarkė dokumentus, medicininį patikrinimą bei banko sąskaitą, o po to atėmė telefoną ir išvežė į poligoną. Jis išvyko liepos 8 dieną, o jau liepos 20-ąją paskambino žmonai iš vado telefono ir pasakė, kad jį siunčia į „specialiąją karinę operaciją“ (taip Rusijoje oficialiai vadinamas karas Ukrainoje, – red. past.).
Julijos teigimu, vadas patikino ją, kad M. Sabitas praeis trijų mėnesių mokymus ir vėliau vyks dirbti pagal žadėtą specialybę, o į Ukrainą jo nesiųs, taip pat pažadėjo atsiųsti dokumentus išmokoms gauti. Po to jis nutraukė komunikaciją.
Rugpjūčio 17 dieną Volgogrado kariniame komisariate Julijai išdavė pranešimą: jos vyras dingo be žinios rugpjūčio 9 dieną. Tame pačiame pranešime buvo nurodytas karinis dalinys – k/d 54708, motorizuotųjų šaulių šturmo kariuomenės pulkas Belgorodo srityje.
Užsieniečių verbavimas į Rusijos kariuomenę ir dingę be žinios kariai
Julija sako, kad per du paieškų mėnesius susipažino su daugeliu žmonų ir motinų, kurių artimuosius užverbavo taip pat: žadėjo vairuotojo, statybininko arba dronų operatoriaus darbą „prie valstybės sienos“ ir paimdavo telefonus. Jos teigimu, iš šio dalinio dingusiųjų artimųjų grupėje per du mėnesius susirinko daugiau nei 250 žmonių, o karštąja linija atsako tik tai, kad kovotojas „nekontaktuoja“. Patikrinti šių duomenų leidiniui „Astra“ nepavyko.
Tai buvo antras bandymas užverbuoti M. Sabitą. Pavasarį jis pasirašė kontraktą per verbavimo kompaniją „Vojevoda“, ir Julija pasiėmė jį iš mokymo centro, sumokėjusi apie 100 tūkst. rublių (apie 960 eurų). Dabar ji laukiasi kūdikio, vaikas turi gimti spalį. Kur yra vyro banko kortelė, į kurią turėjo ateiti išmokos, ji taip pat nežino.
Vaizdo įraše Julija atvirai kalba, kad su ja susisiekė liudininkas, prašęs anonimiškumo, ir papasakojo, kad M. Sabitas buvo „nunulintas“ (nužudytas, – red. past.) karinės vadovybės įsakymu, nes atsisakė eiti į fronto liniją.
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