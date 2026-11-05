Vakarus keikęs Latvijos rusas pabėgo į Rusiją: dabar jį rusai grūda į frontą Ukrainoje

Naujienų kanalui „Ostorožno, novosti“ 59-erių Latvijos piliečio Sergejaus Mulivanovo pažįstami papasakojo, kad prieš dvejus metus vyras persikėlė į Rusiją, nes jo netenkino Latvijos valstybės politika. Sergejus nuolat juodino vietos valdžią: kritikavo rusų kalbos vartojimo apribojimus, smerkė paramą Ukrainai ir orientaciją į Vakarus. Jis kalbėjo apie tai, kad valdžioje Latvijoje yra nacionalistai, o žmonės, kurie „pasisako už vieningą šalį“ (neatsižvelgiant į nacionalinę kilmę), tariamai neturi savo balso. „Neleiskite visokiems p...(prezidentams) herojauti po Banderos vėliava“, – taip apie Latvijos prezidentą Rinkevičių jis rašė asmeniniame tinklaraštyje.
Anksčiau Sergejus pasisakė už vaikų mokymą šalyje rusų kalba ir rėmė specialiąją karinę operaciją (SVO). 2022 metais Sergejus parašė straipsnį rusų propagandiniam leidiniui „Cargrad“, kuriame teigė, kad Latvija išgyveno staigų kainų augimą ir pirmauja ES pagal infliaciją, o tautos padėtis blogėja. Interviu leidiniui „Sputnik“ jis lygino Latvijos vyriausybę su fašistais, teigdamas, kad net šie nedraudė švietimo rusų kalba.
Rusijoje įkliuvo teisėsaugai ir buvo išsiųstas į frontą
Prieš metus Sergejus davė interviu „Mamykin TV“. Jis sakė, kad Latvijoje „situacija tampa nekontroliuojama“, tačiau tikėjosi grįžti į tėvynę. Kartu jis tvirtino, kad Rusijoje nėra nedarbo, o savo šalyje jis liko be uždarbio. Jis smerkė Rusijos kanalų uždarymą Latvijoje, pažymėdamas, kad tuo pat metu pasienyje su Estija skamba „nacistinis radijas“. 2018 metais Sergejus teisėsi su Dmitrijumi Medvedevu: jam nepatiko, kad buvęs prezidentas apdovanojo Gorbačiovą už tautų draugystę. Sergejus pareikalavo pripažinti D. Medvedevo įsaką neturinčiu logikos ir klaidinančiu. Teisme jam buvo pareikšta, kad jis nėra nukentėjęs asmuo.
Rusijoje vyras apsistojo Maskvos srityje – gavo Rusijos pilietybę, įsidarbino kurjeriu. Tačiau, giminaičių teigimu, tai pasirodė esą sukčiai – vyras tapo „draperiu“ (pinigų gabenimo tarpininku) ir nesuvokdamas vežė pavogtus pinigus. Galiausiai balandžio mėnesį jį sulaikė teisėsaugos pareigūnai, jis tapo kaltinamuoju byloje dėl sukčiavimo (Rusijos Federacijos Baudžiamojo kodekso 159 str.). Kol vyko tyrimas, jis buvo Maskvos kardomojo kalinimo izoliatoriuje ir savo kaltės nepripažino. Kaip paaiškėjo vėliau, dar balandžio mėnesį vyrui tariamai apgaule buvo duota pasirašyti kontraktą su Gynybos ministerija ir prašymą prie jo, teigia pažįstami.
„Abu dokumentai be datos. Datas surašė tik dabar, 2026 metų spalio mėnesiui. Prieš pusmetį padarytas parašas buvo įformintas taip, lyg būtų padėtas šiomis dienomis“, – pranešė jo advokatė.
Spalio 28 d. tyrėjas paskyrė susitikimą su advokate ir S. Mulivanovas, kad jie susipažintų su bylos medžiaga. Tyrimų komitete jie sužinojo, kad vyras siunčiamas į karą Ukrainoje (SVO), o byla sustabdoma, pažymėjo Sergejaus artimieji. Advokatė ir S. Mulivanovas parašė atsisakymą. Kitos dienos rytą vyras buvo iškviestas į apklausą, kad būtų išaiškintos priežastys, kodėl jis atsisako dalyvauti kariniuose veiksmuose. Spalio 30 d. įvyko teismas dėl suėmimo termino pratęsimo, o po jo turėjo įvykti dar viena apklausa – dėl atsisakymo sudaryti kontraktą priežasčių. Tačiau po teismo advokatė iš tyrėjo sužinojo, kad apklausos galiausiai nebus, nes jau buvo per vėlu.
„Jį vietoj areštinės veža į Tyrimų komitetą, bando jam duoti pasirašyti dar dokumentus – jis atsisako, sako, kad be advokato ničnieko nepasirašinės“, – tvirtina artimieji.
Jo artimųjų teigimu, S. Mulivanovas nieko nepasirašė ir šį kartą, tačiau jis vis tiek buvo perduotas konvojui ir išvežtas toliau. Vyras galėjo paskambinti artimiesiems tik iš autobuso, kuris važiavo į Rostovą. Jau šešias dienas jo buvimo vieta ir būklė nežinoma. Pasak artimųjų, vyras serga II tipo cukriniu diabetu ir polineuropatija. Taip pat jo sveikata stipriai pablogėjo kardomojo kalinimo izoliatoriuje: pablogėjo regėjimas ir prasidėjo smegenų kraujagyslių problemos. Gynyba tvirtina, kad Sergejus nepraėjo karinės medicininės komisijos. Prašymai dėl medicininio patikrinimo, teikiami nuo birželio mėnesio, lieka be atsako. Tuomet advokatė prašė apžiūrėti vyrą, nes ant jo kojos atsirado nekrozė.
Kur šiuo metu yra S. Mulivanovas, jo artimieji nežino ir baiminasi, kad jį išsiųs iškart į frontą Ukrainoje.
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