Ledo ritulyje – chaosas: užvirė makalynė, nurodžius sugrąžinti Rusiją į turnyrus

Sporto arbitražo teismas (CAS) įpareigojo Tarptautinę ledo ritulio federaciją (IIHF) nedelsiant leisti Rusijos rinktinei dalyvauti tarptautiniuose turnyruose. Šis sprendimas tapo staigmena visiems – tame tarpe ir pačiai Rusijos rinktinei. Neaišku net tai, kaip šį sprendimą įgyvendinti techniškai – juk stambių turnyrų dalyvių sąrašai einamajam sezonui jau seniai suformuoti. Jei Rusijai visgi bus leista patekti į artėjantį pasaulio čempionatą, organizatoriams, visiškai įmanoma, teks pašalinti iš dalyvių sudėties silpniausią pagal reitingą komandą – Ukrainos rinktinę.
Rusija buvo nušalinta nuo tarptautinių ledo ritulio turnyrų nuo plataus masto įsiveržimo į Ukrainą pradžios – lygiai taip pat, kaip ir nuo turnyrų kitose komandinėse sporto šakose (pavyzdžiui, futbole ar krepšinyje). 2026 metais draudimai pamažu pradėti peržiūrėti. Dar gegužę IIHF drausmės komitetas pareikalavo iš federacijos vadovybės peržiūrėti sprendimą neleisti Rusijos rinktinių į 2026–2027 metų sezoną, tačiau IIHF vadovybė jį paliko galioti su štai tokia formuluote: „dėl išliekančių nuogąstavimų dėl saugumo ir varžybų sąžiningumo“. Būtent šį sprendimą Rusija sugebėjo sėkmingai apskųsti Sporto arbitražo teisme.
Teismas nusprendė, kad Rusijos rinktinė turi būti leista į šias varžybas:
- Vyrų jaunimo pasaulio čempionatas (Kanada, 2026 m. gruodžio 26 d. – 2027 m. sausio 5 d.);
- Moterų jaunių pasaulio čempionatas (Čekija, 2027 m. sausio 8–16 d.);
- Vyrų jaunių pasaulio čempionatas (JAV, 2027 m. balandžio 22 d. – gegužės 2 d.);
- Vyrų pasaulio čempionatas (Vokietija, 2027 m. gegužės 14–30 d.);
- Moterų pasaulio čempionatas (Kanada, 2027 m. lapkričio 3–14 d.).
CAS sprendimas nepatiko daugumai ledo ritulį žaidžiančių šalių. Jį pasmerkė Kanados, Vokietijos, Švedijos, Suomijos, Čekijos, Latvijos, Austrijos, Norvegijos, Danijos ir Ukrainos federacijos – visų šių šalių rinktinės turi dalyvauti artėjančiame pasaulio čempionate. Teismo sprendimą palaikė tik Slovakijos ir Baltarusijos federacijos. Be to, Baltarusijos rinktinės, kaip ir Rusijos rinktinės, nuo 2022 metų taip pat yra nušalintos nuo tarptautinių turnyrų – ir apie jų grįžimą į ledo ritulį šioje situacijoje kalba neina.
Rusų gali fiziškai neįleisti į šalis, kuriose vyksta varžybos. Net jei Rusijos rinktinė bus įtraukta į galutinius dalyvių sąrašus, neaišku, ar dalyviams išduos vizas. Apie apribojimus jau užsiminė Kanados sporto ministras Adamas van Kueverdenas – jis pabrėžė, kad Kanada, kurioje vyks jaunimo pasaulio čempionatas, „išsaugos apribojimus dėl Rusijos sportininkų dalyvavimo šalies teritorijoje vykstančiuose renginiuose“. Draudimas RF piliečiams dalyvauti sportinėse varžybose įstatyminiame lygyje galioja ir Čekijoje, kur vyks merginų jaunių pasaulio čempionatas.
Vokietijoje, kuri turi tapti pagrindinio sezono turnyro – pasaulio čempionato – šeimininke, neatmetė, kad Rusijos įsileidimo atveju išvis atsisakys rengti turnyrą. „Mes svarstome variantą, kurio atveju atsisakysime pasaulio čempionato. Aš nusiteikęs optimistiškai, bet negaliu 100 proc. garantuoti, kad čempionatas 2027-ųjų gegužę vyks Vokietijoje“, – pareiškė Vokietijos ledo ritulio federacijos vadovas Frankas Lutzas.
Rusijos sportininkams valdininkai kol kas tiesiog pasakė „ruošti užsienio pasus“. Neatmesta, kad kažkuris iš jų tiesiog neturi dokumentų – ir dar klausimas, ar jie spės juos pasidaryti skubos tvarka.
Turnyrų dalyvių sudėtis jau suformuota be Rusijos: keturių iš penkių turnyrų (išskyrus moterų PČ) žinoma dalyvių sudėtis ir paskelbtas pilnas tvarkaraštis. Į jaunimo ir jaunių čempionatus jau pardavinėjami bilietai. Organizatoriams, tikėtinai, reikės arba skubiu būdu pergalvoti formatą, pridėjus Rusiją kaip papildomą dalyvį, arba registruoti ją vietoj kokių nors kitų rinktinių. Ir viena, ir kita grasina organizaciniu chaosu – jei įregistruoti Rusiją papildomu dalyviu, tai kaip rasti laiką nereikalingoms rungtynėms? O jei atimti iš kažko teisę dalyvauti, tai kaip elgtis, pavyzdžiui, su parduotais bilietais ir fanų nuostoliais?
Atsisakiusios rinktinės ir tragikomiška situacija
Labiausiai ginčytina ši situacija gali tapti vyrų pasaulio čempionato kontekste: jei IIHF priims sprendimą išsaugoti anksčiau patvirtintą 16 dalyvių formatą, tai Rusijai, tikėtinai, reikės pakeisti žemiausią reitingą turinčią komandą. Ši komanda – Ukrainos rinktinė, kuri į PČ kvalifikavosi pirmą kartą per 20 metų.
Pati Rusija dabar, iš esmės, net neturi pilnavertės rinktinės. Paskutiniu turnyru, kuriame žaidė pagrindinė Rusijos rinktinė, buvo vietinės reikšmės Pirmojo kanalo taurė 2022 metais. Po to sutartis su tuometiniu vyriausiuoju treneriu Aleksejumi Žamnovu nebuvo pratęsta, o naujo trenerio – dėl galimybės žaisti nebuvimo – taip ir nepaskyrė. Vietoj oficialios rinktinės buvo suformuota komanda „Rusija 25“ vadovaujama Romano Rotenbergo, kuri vykdė rungtynes su Baltarusijos ir Kazachstano rinktinėmis. Rusijos ledo ritulio federacijoje ne kartą pabrėžė, kad „Rusijos 25“ užduotis – jaunų žaidėjų vystymas, pati savaime ji – ne pilnavertės rinktinės pakaitalas.
IIHF dabar išlieka galimybė apskųsti CAS sprendimą Šveicarijos Aukščiausiajame teisme, tačiau neaišku, ar federacija bandys tai padaryti. Išleistame iškart po teismo sprendimo spaudos pranešime, IIHF išreiškė savo nesutikimą su verdiktu, bet pabrėžė, kad pripažįsta CAS įgaliojimus ir veiks pagal jo sprendimą. Kaip būtent praktikoje įgyvendinti Rusijos rinktinės priėmimą, IIHF pažadėjo nuspręsti „vėliau“.
Švedija, Suomija, Norvegija, Danija ir Latvija jau atsisakė žaisti su Rusijos rinktine 2027 metų pasaulio ledo ritulio čempionate, – praneša nacionalinių ledo ritulio federacijų atstovai.
Rėmėjų spaudimas auga
Tuo pat metu IIHF turnyrų rėmėjai taip pat pradeda dvejoti. „Škoda“, daugiau nei tris dešimtmečius buvusi pagrindinė vyrų pasaulio čempionato rėmėja, naujienų agentūrai „Associated Press“ pareiškė, kad „persvarstys“ savo poziciją, jei Rusija dalyvaus.
„Mes nepritariame Sporto arbitražo teismo sprendimui dėl Rusijos nacionalinių rinktinių dalyvavimo IIHF varžybose. Kadangi Rusijos agresija tęsiasi, manome, kad Rusijos rinktinės sugrįžimas į pasaulio čempionatą yra nesuderinamas su vertybėmis, kurių mes nuosekliai laikomės“, – teigė Čekijos automobilių gamintoja.
„Škoda“ – ne vienintelė: Suomijos padangų gamintoja „Nokian“ pareiškė nutrauksianti paramą, jei Rusija dalyvaus, o Švedijos baldų gamintoja „AJ Products“, kurios logotipas pasaulio čempionatuose ant ledo aikštės bortų ir teisėjų aprangų matomas nuo 1989 m., pirmadienį pranešė prašysianti, kad jos logotipas nebūtų rodomas.
Trečiadienio popietę prie šio sąrašo prisijungė dar vienas rėmėjas – Vokietijos darbo drabužių gamintoja „Strauss“ pareiškė, kad „atsisakys bet kokio savo logotipo demonstravimo, susijusio su (vyrų) turnyru“, ir svarsto galimybę visiškai nutraukti rėmimą.
IIHF tarybai per pirmadienį ir antradienį vykusius posėdžius nepavyko susitarti dėl tolesnių veiksmų, ketvirtadienį taryba vėl rinkosi tolesnėms deryboms.
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