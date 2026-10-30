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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Dar vienas Trumpo pasireiškimas: tuos, kurie ragina didinti sankcijas Rusijai, išvadino kvailiais

2026-10-30 23:31 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-10-30 23:31
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JAV prezidentas Donaldas Trumpas asmenis, prašiusius didinti spaudimą sankcijomis Rusijai, išvadino kvailais.

Donaldas Trumpas (nuotr. EPA-ELTA)
GALERIJA (27)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas asmenis, prašiusius didinti spaudimą sankcijomis Rusijai, išvadino kvailais.

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Tai jis pareiškė komentuodamas žiniasklaidai su amerikiečiu, kurį Rusija buvo įkalinusi dėl kaltinimų kariavus Ukrainoje. Stephenas Hubbardas buvo išlaisvintas anksčiau spalį.

Trumpas vėl svaidosi pasisakymais

D. Trumpas amerikietį penktadienį priėmė Baltuosiuose rūmuose.

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„Kai derėjausi dėl jūsų, kvaili žmonės norėjo, kad skirčiau sankcijas Rusijai. Jei būčiau skyręs sankcijų Rusijai, jūsų sūnūs būtų pasakę: „Tai nebuvo gerai“, – komentavo D. Trumpas.

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„Rusai juokiasi iš sankcijų“, – pareiškė S. Hubbardas.

„Kaip būtų atrodę? Kalbu su Putinu, sakau: „Norėčiau atgauti Stepheną Hubbardą, pone prezidente. Ir, tarp kitko, mes uždėsime sankcijas jums dabar“. <...> Tikra garbė jus išlaisvinti“, – sakė D. Trumpas.

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Ukraina ir jos sąjungininkai ragina Rusijos karo mašiną stabdyti rimtesnėmis sankcijomis.

Daugelis šalių ir tarptautinių institucijų įvedė sankcijas Rusijai dėl 2022 m. pradėto karo prieš Ukrainą. Jis tapo kruviniausiu nuo Antrojo pasaulinio karo konfliktu Europoje. Per beveik kasdienes atakas iš oro žūsta Ukrainos civiliai gyventojai, karo veiksmai nuniokojo didžiules šalies teritorijas.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Šį mėnesį JAV prezidentas D. Trumpas susitarė su Rusijos režimo lyderiu Vladimiru Putinu sušvelninti kai kurias sankcijas, kad Rusija galėtų tiekti dyzeliną pasaulio rinkoms.

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