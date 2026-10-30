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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainiečiai paviešino vaizdo įrašą: dronai sunaikino rusų sraigtasparnį Mi-8

2026-10-30 19:43 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-10-30 19:43
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Luhansko srityje ukrainiečiai sunaikino rusų sraigtasparnį Mi-8, skelbia Trečiasis armijos korpusas.

Ukrainiečiai paviešino vaizdo įrašą: dronai sunaikino rusų sraigtasparnį Mi-8 (stop kadras)
GALERIJA (6)

Luhansko srityje ukrainiečiai sunaikino rusų sraigtasparnį Mi-8, skelbia Trečiasis armijos korpusas.

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Per reidą prieš priešo logistiką, dronų-kamikadzių „Hornet“ ekipažas iš „SKYFOM“ smogiamųjų sparnų būrio, priklausančio Bepiločių sistemų batalionui, aptiko priešo Mi-8 ir išskrido jam į kelią. Priešas buvo priverstas keisti skrydžio kryptį.

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FOTOGALERIJA. Ukrainiečiai paviešino vaizdo įrašą: dronai sunaikino rusų sraigtasparnį Mi-8

Sraigtasparnio greitis viršijo puolamųjų dronų greitį, tačiau vos tik Rusijos Federacijos orlaivis nusileido – kariai smogė į degalų bakų sritį. Antrasis „Hornet“ sėkmingai sunaikino taikinį“, – pranešama korpuso „Telegram“ kanale.

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Iš sraigtasparnio nieko neliko, skelbiama pranešime.

Ukrainoje mūšio lauke per pastarąją parą sunaikinta dar 1 590 rusų karių

Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2026 m. spalio 30 d. rusų okupantų pajėgos Ukrainoje vykstančiame kare jau prarado maždaug 1, 586 500 karių, iš kurių 1 590 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą.

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Apie tai socialinių tinklų platformoje „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, nuo plataus masto invazijos pradžios Ukrainos gynybos pajėgos jau sunaikino 12 450 priešo tankų (+1), 25 617 šarvuotųjų kovos mašinų (+3), 51 720 artilerijos sistemų (+21), 2 246 raketų paleidimo sistemas (+1), 1 728 oro gynybos sistemas (+1), 452 karo lėktuvus (+2), 356 sraigtasparnius, 3 039 antžemines robotų sistemas (+3), 588 998 nepilotuojamuosius orlaivius (+1 589), 5 140 sparnuotųjų raketų, 35 laivus / katerius, 2 povandeninius laivus, 168 274 transporto priemones ir kuro cisternas (+264), 4 860 specialios paskirties įrangos vienetų.

Duomenys apie priešo nuostolius yra nuolat tikslinami.

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