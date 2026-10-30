Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Ukrainoje amžiną meilę prisiekė lietuviai: vestuves surengė ypatingoje vietoje

2026-10-30 17:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-30 17:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvos ambasadoje Kyjive – graži meilės istorija. Šį rudenį čia amžiną meilę vienas kitam prisiekė ambasados darbuotojai Danielė Rožėnaitė ir Martynas Barkauskas. Jų jausmai užsimezgė dirbant kartu, o dar labiau sustiprėjo Ukrainoje.

Lietuvos ambasadoje Kyjive – ypatinga šventė (nuotr. Lietuvos ambasados Ukrainoje)
GALERIJA (8)

Lietuvos ambasadoje Kyjive – graži meilės istorija. Šį rudenį čia amžiną meilę vienas kitam prisiekė ambasados darbuotojai Danielė Rožėnaitė ir Martynas Barkauskas. Jų jausmai užsimezgė dirbant kartu, o dar labiau sustiprėjo Ukrainoje.

REKLAMA
0

Džiugia žinia Lietuvos ambasada Ukrainoje pasidalijo socialiniame tinkle.

(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietuvos ambasadoje Kyjive – ypatinga šventė

Meilė gimė darbe

„Šis ruduo mūsų ambasadoje itin gausus ne tik vizitų, naujų projektų pradžių ir užbaigimų, ar pastangų, mobilizuojant paramą Ukrainai bei perduodant jos patirtis Lietuvai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrą kartą šį rudenį mūsų ambasada tapo naujos šeimos sukūrimo vieta.

Praėjusį penktadienį rudeniškai pasipuošusioje ambasados salėje skambėjo šilčiausi sveikinimai mūsų darbuotojams Danielei ir Martynui. Tai buvo labai šviesi, jautri ir nuoširdi šventė.

REKLAMA
REKLAMA

Juodu suvedė bendras darbas Užsienio reikalų ministerijoje Vilniuje, tačiau jų meilę subrandino ir užgrūdino metai Ukrainoje: prieš ketverius metus į Kyjivą darbuotis atkeliavo Martynas Barkauskas, o vėliau ir Danielė Rožėnaitė.

REKLAMA

Per tą laiką Ukrainai – ir Lietuvai Ukrainoje – abu atidavė daug atsidavimo, talento, širdies aistros, nemigo naktų ir nerimo dienų. Ukraina tapo jų gyvenimo, ne tik darbo dalimi. Jų meilės istorijos dalimi – lygiai taip pat. Tad su Ukraina – ir mumis visais čia, Kyjive, dalyvaujant tėveliams ir artimiesiems, - abu nutarė pasidalinti ir šia išskirtine savo gyvenimo akimirka. Tai buvo sąmoningas ir labai gražus jų pasirinkimas.

Daniele ir Martynai, labai Jus sveikiname, linkime visų svajonių ir planų išsipildymo, bei laimingo gyvenimo drauge!

Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad esate mūsų komandos dalis“, – rašoma įraše.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų