Ukrainoje amžiną meilę prisiekė lietuviai: vestuves surengė ypatingoje vietoje

Džiugia žinia Lietuvos ambasada Ukrainoje pasidalijo socialiniame tinkle.
Meilė gimė darbe
„Šis ruduo mūsų ambasadoje itin gausus ne tik vizitų, naujų projektų pradžių ir užbaigimų, ar pastangų, mobilizuojant paramą Ukrainai bei perduodant jos patirtis Lietuvai.
Antrą kartą šį rudenį mūsų ambasada tapo naujos šeimos sukūrimo vieta.
Praėjusį penktadienį rudeniškai pasipuošusioje ambasados salėje skambėjo šilčiausi sveikinimai mūsų darbuotojams Danielei ir Martynui. Tai buvo labai šviesi, jautri ir nuoširdi šventė.
Juodu suvedė bendras darbas Užsienio reikalų ministerijoje Vilniuje, tačiau jų meilę subrandino ir užgrūdino metai Ukrainoje: prieš ketverius metus į Kyjivą darbuotis atkeliavo Martynas Barkauskas, o vėliau ir Danielė Rožėnaitė.
Per tą laiką Ukrainai – ir Lietuvai Ukrainoje – abu atidavė daug atsidavimo, talento, širdies aistros, nemigo naktų ir nerimo dienų. Ukraina tapo jų gyvenimo, ne tik darbo dalimi. Jų meilės istorijos dalimi – lygiai taip pat. Tad su Ukraina – ir mumis visais čia, Kyjive, dalyvaujant tėveliams ir artimiesiems, - abu nutarė pasidalinti ir šia išskirtine savo gyvenimo akimirka. Tai buvo sąmoningas ir labai gražus jų pasirinkimas.
Daniele ir Martynai, labai Jus sveikiname, linkime visų svajonių ir planų išsipildymo, bei laimingo gyvenimo drauge!
Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad esate mūsų komandos dalis“, – rašoma įraše.
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