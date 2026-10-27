Pasklido žinia apie Nedos Malūnavičiūtės vestuves: sureagavo ir pati atlikėja

Viename iš feisbuko puslapių buvo paskelbta žinia, esą moteris ištekėjo ir su mylimuoju kartu yra jau penkerius metus.
Sureagavo ir pati moteris
Paskelbtame įraše rašoma: „Ji ištekėjo būdama 55-erių... Neda Malūnavičiūtė nutraukė tylą ir prabilo apie vyrą, kurį myli labiausiai: „Kartu esame jau penkerius metus.“
Netrukus į šią žinią sureagavo ir pati Neda – socialiniame tinkle ji pasidalijo įrašu ir paneigė pasklidusią informaciją.
„Nežinau, koks tokių portalų tikslas, bet šiek tiek prajuokino! Labai smagi žinia, tik aš to NEŽINOJAU. Nėra čia koks kriminalas, bet jei būtų pranešę, kad pas mane nelaimė ar mirtis?
Būkit budrūs, mielieji. Internete TIEK DAUG NETIESOS, kad aš linkus išvis niekuomet nebetikėti. Gražu ir įmanoma būtų aišku ištekėti 55-erių, tik, kad čia įklijuotas man nepažįstamas veikėjas vietoj Olego Ditkovskio, su kuriuo jau irgi daug metų nebėra bendravimo....
Kažkas linksminasi, bet nepulkit aklai tikėti ir sveikinti“, – rašė ji.