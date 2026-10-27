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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Pasklido žinia apie Nedos Malūnavičiūtės vestuves: sureagavo ir pati atlikėja

2026-10-27 14:28 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-27 14:28
Pridėkite kaip šaltinį Google

Socialiniame tinkle pasklido žinia apie atlikėjos Nedos Malūnavičiūtės asmeninį gyvenimą – esą 55-erių moteris ištekėjo. Netrukus į šias kalbas sureagavo ir pati atlikėja.

Neda Malūnavičiūtė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (12)

Socialiniame tinkle pasklido žinia apie atlikėjos Nedos Malūnavičiūtės asmeninį gyvenimą – esą 55-erių moteris ištekėjo. Netrukus į šias kalbas sureagavo ir pati atlikėja.

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Viename iš feisbuko puslapių buvo paskelbta žinia, esą moteris ištekėjo ir su mylimuoju kartu yra jau penkerius metus.

(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Neda Malūnavičiūtė

Sureagavo ir pati moteris

Paskelbtame įraše rašoma: „Ji ištekėjo būdama 55-erių... Neda Malūnavičiūtė nutraukė tylą ir prabilo apie vyrą, kurį myli labiausiai: „Kartu esame jau penkerius metus.“

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Netrukus į šią žinią sureagavo ir pati Neda – socialiniame tinkle ji pasidalijo įrašu ir paneigė pasklidusią informaciją.

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„Nežinau, koks tokių portalų tikslas, bet šiek tiek prajuokino! Labai smagi žinia, tik aš to NEŽINOJAU. Nėra čia koks kriminalas, bet jei būtų pranešę, kad pas mane nelaimė ar mirtis?

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Būkit budrūs, mielieji. Internete TIEK DAUG NETIESOS, kad aš linkus išvis niekuomet nebetikėti. Gražu ir įmanoma būtų aišku ištekėti 55-erių, tik, kad čia įklijuotas man nepažįstamas veikėjas vietoj Olego Ditkovskio, su kuriuo jau irgi daug metų nebėra bendravimo....

Kažkas linksminasi, bet nepulkit aklai tikėti ir sveikinti“, – rašė ji.

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