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Prieš vestuves Valentina sužadėtinio paprašė 1 dalyko: išgirdusi jo atsakymą – šventę atšaukė

2026-10-23 16:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-23 16:55
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Vestuvėms jau buvo pasiruošta – nupirkta suknelė, žiedai, o ceremonija turėjo įvykti spalio 15 dieną. Vis dėlto ukrainietė Valentina nusprendė atšaukti santuoką. Priežastis, kurią ji įvardijo socialiniuose tinkluose, nustebino daugelį. 

Prieš vestuves Valentina sužadėtinio paprašė 1 dalyko: išgirdusi jo atsakymą – šventę atšaukė (nuotr. socialinių tinklų)

Vestuvėms jau buvo pasiruošta – nupirkta suknelė, žiedai, o ceremonija turėjo įvykti spalio 15 dieną. Vis dėlto ukrainietė Valentina nusprendė atšaukti santuoką. Priežastis, kurią ji įvardijo socialiniuose tinkluose, nustebino daugelį. 

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Valentina apie sprendimą papasakojo socialiniuose tinkluose. Jos istorija greitai išplito internete ir sulaukė didelio susidomėjimo.

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Moterį įskaudino sužadėtinio atsakymas

Moteris pripažino suprantanti, kad iš šalies tokia priežastis gali atrodyti menka. Tačiau, pasak jos, konfliktas atskleidė kur kas gilesnius poros požiūrių skirtumus.

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Valentiną įskaudino tai, kad vyras, kuris jai pasipiršo, atsisakė padaryti vieną jai svarbų dalyką. 

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„Vyras, kuris man pasipiršo, atsisakė paskelbti su manimi bendrą nuotrauką“, – pasakojo ji.

Paklaustas, kodėl nenori to daryti, sužadėtinis paaiškino turintis kitą planą – nuotrauką su mylimąja jis norėjo paviešinti tiesiai iš vestuvių, kad visus nustebintų.

Tačiau Valentinai toks paaiškinimas nebuvo priimtinas. Ji teigė nenorinti laukti iškilmingos akimirkos vien tam, kad padarytų įspūdį kitiems. Moteriai buvo svarbu, kad žmonės, apsilankę sužadėtinio paskyroje, matytų, jog jis turi antrąją pusę.

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Vyro atsakymas, pasak jos, buvo paprastas: „Visi ir taip tai žino.“

Valentina teigė, kad jos sužadėtinis socialiniuose tinkluose aktyviai dalijosi savo gyvenimu. Jis skelbdavo įrašus apie sportą, keliones automobiliu, poilsį su kaljanu ir kitas kasdienybės akimirkas.

Moteris taip pat tvirtino, kad vyras naudojosi keliomis „WhatsApp“ ir „Telegram“ paskyromis bei „Instagram“. Todėl jai kilo klausimas, kodėl viešame jo gyvenime neatsiranda vietos jų santykiams.

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Pasak Valentinos, į šį klausimą sužadėtinis reagavo šiurkščiai ir pasiūlė jai neprisigalvoti nesąmonių, taip pat paklausė, ar jai ne hormonai kalti.

Galiausiai Valentina nusprendė aiškiai išsakyti savo poziciją. Ji pareiškė, kad jei vyras nepaskelbs bendros nuotraukos „Instagram“, ji su juo neis į civilinės metrikacijos įstaigą.

Tačiau sužadėtinis, kaip pasakojo moteris, jos žodžių rimtai nepriėmė. Jis tik nusišypsojo ir atsakė: „Gerai.“

Po šio pokalbio Valentina nusprendė vestuves atšaukti.

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