TV3 Žinios. Vilniuje išprievartauta mergina?; Baltijos šalys suerzino JAV; Kuo pasitiki lietuviai?

Baltijos šalių griežta retorika Rusijos atžvilgiu suerzino Vašingtoną. „Reuters“ praneša, kad Pentagonas atvykusiems Lietuvos, Latvijos ir Estijos politikams nurodė švelninti šalių kalbą, kad neprovokuotume ir neerzintume Putino. Mūsų politikai sako, kad tokių prašymų negavo, o apie Rusijos grėsmę ir nusikaltimus kalba faktais.
Prezidentas Nausėda ir „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis – patikimiausi Lietuvos visuomenės veikėjai: tokius visuomenės apklausos rezultatus skelbia ją atlikę „Baltijos tyrimai“. Pirmajame dešimtuke – daugiausia politikai. Tačiau specialistai vertina, kad žmonės tiesiog dažniausiai įvardija tuos asmenis, kurie jiems atrodo įsimintiniausi.
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