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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Iš JAV – svarbi žinia dėl „Patriot“ raketų Ukrainai

2026-10-30 21:26 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-10-30 21:26
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JAV Valstybės departamentas pranešė, kad pritarė galimam 500 „Patriot“ raketų pardavimui Ukrainai.

„Patriot“ (nuotr. Telegram)
GALERIJA (27)

JAV Valstybės departamentas pranešė, kad pritarė galimam 500 „Patriot“ raketų pardavimui Ukrainai.

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Ši žinia, tikriausiai, bus palankiai sutikta Kyjive, kur jau kelis mėnesius jaučiamas raketų trūkumas.

Sandorio vertė, kaip apskaičiuota, siektų 2,1 mlrd. JAV dolerių, o pagrindinis rangovas būtų „Lockheed Martin“.

Skelbiama, kad pirkimą finansuos Kanada, Vokietija, Norvegija ir ES remiami Ukrainos fondai.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

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Zelenskis: šiais metais Ukraina per mėnesį gauna vidutiniškai vos 12 raketų sistemoms „Patriot“

Primename, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prieš kelias dienas pareiškė, jog šiemet Ukraina sistemoms „Patriot“ per mėnesį gauna vidutiniškai vos 12 raketų. 

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„PURL programa apima daug įvairių dalykų: 20 mm šaudmenis naikintuvams F-16, HIMARS, taip pat raketas „Patriot“ ir AIM. Daug ką perkame iš JAV. Europa sumokėjo, viskas buvo pristatyta, viskas buvo gerai. Tačiau kai kuriais atvejais, ypač kalbant apie „Patriot“, kyla didelių sunkumų. 2026 m. gauname vidutiniškai po 12 raketų per mėnesį“, – per susitikimą su žurnalistais sakė V. Zelenskis.

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Prezidentas pabrėžė kiekvieną dieną užsiimantis raketų perėmėjų paieška.

„Kai viena ar kita šalis priima teigiamą sprendimą ir duoda man 5, 10, 20 ar vos 2 raketas, esu labai dėkingas. Šiandien esu tokioje padėtyje, kad nuolat, kiekvieną savaitę, turiu sudaryti naujus paramos paketus, ieškoti naujų raketų ir gynybos priemonių. Mums jų reikia kasdien, kad apsaugotume savo žmonių gyvybes nuo Rusijos balistinių raketų. Mums reikia, kad tam pritartų JAV. Tik tiek“, – sakė valstybės vadovas.

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Kalbėdamas apie šį mėnesį kilusias raketų perėmėjų tiekimo iš JAV ir kitų šalių problemas, V. Zelenskis sakė: „Ant ministro Hegsetho stalo yra dokumentų, kuriuos jis pasirašė, ir galbūt mano, kad pasirašė viską, bet taip nėra. Jis patvirtino JAV paketą, kuriame yra 12 raketų. Puiku. Tačiau šį mėnesį jau panaudojau 35 raketas. Kyla klausimas dėl kitų 23, kurias radau kitur.“

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Pasak prezidento, per susitikimą Niujorke jis paprašė D. Trumpo patvirtinti žiemai skirtą raketų tiekimo paketą.

„Pasakiau jam, kad man reikia šių raketų ir paprašiau patvirtinti paketą. Nurodžiau raketų skaičių ir pasakiau, kad jei jas gausime, nesmogsime nė vienai naftos perdirbimo gamyklai. O jis manęs paklausė: iš kur jų gauti? Pasakiau, kurios šalys jų turi. Jis atsakė, kad padarys viską, ką gali, tačiau raketų reikia ir jiems patiems, nes jų atsargos nėra didelės“, – pasakojo V. Zelenskis.

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Anksčiau interviu laidai „TSN.Tyzhden“ V. Zelenskis pareiškė, kad tiekiant Ukrainai raketas sistemoms „Patriot“ daroma pažanga, tačiau procesas vyksta labai lėtai. Pasak jo, kai kurių Ukrainai gyvybiškai svarbių priemonių tiekimas stringa JAV gynybos departamente.

Interviu televizijai „ABC News“ valstybės vadovas sakė, kad per pastaruosius tris mėnesius Ukraina gavo iš JAV tik 24 raketas perėmėjas sistemoms „Patriot“, nors jų reikia gerokai daugiau.

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