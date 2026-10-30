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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Boikotas G20 susitikime: ministrai atsisakė fotografuotis su Lavrovu

2026-10-30 21:06 / šaltinis: BNS
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2026-10-30 21:06
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Didžiojo dvidešimtuko (G20) užsienio reikalų (UR) ministrai penktadienį prieš susitikimą Atlantoje nedarė tradicinės grupinės nuotraukos, Europos atstovams paprieštaravus Rusijos dalyvavimui.

Sergejus Lavrovas (nuotr. EPA-ELTA)

Didžiojo dvidešimtuko (G20) užsienio reikalų (UR) ministrai penktadienį prieš susitikimą Atlantoje nedarė tradicinės grupinės nuotraukos, Europos atstovams paprieštaravus Rusijos dalyvavimui.

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Apie tai rašo lenkų portalas „TVP World“.

G20 UR ministrų susitikime JAV dėl Sergejaus Lavrovo dalyvavimo atsisakyta bendros nuotraukos

Portalo cituojamas JAV pareigūnas teigė, kad Valstybės departamentas išbraukė šią bendrą nuotrauką iš oficialios darbotvarkės, nes Vašingtonas nenorėjo, kad tai taptų reginiu ar atitrauktų dėmesį.

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Vienas Vakarų diplomatas sakė, jog trečdalis dalyvių, įskaitant Lenkiją, aiškiai pareiškė, jog prieštarauja idėjai būti fotografuojamiems kartu su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu.

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„Manau, kad tai yra teisingas šeimininkų sprendimas“, – prieš derybas žurnalistams pareiškė Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis ir pridūrė, kad jis „nėra vienintelis, kuris nenori fotografuotis su Lavrovu“.

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„Jokiu būdu nebus bendros nuotraukos su Europos partneriais ir ponu Lavrovu, nes (...) su Rusija nėra normalių santykių“, – penktadienį prieš pirmąjį posėdį žurnalistams sakė Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulis.

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio penktadienį ir šeštadienį priims savo G20 kolegas, įskaitant Rusijos ir Kinijos pasiuntinius, o jų derybos, kaip manoma, bus įtemptos.

Šis užsienio reikalų ministrų susitikimas Atlantoje, Džordžijos valstijoje, vykstantis likus vos kelioms dienoms iki itin svarbių JAV kadencijos vidurio rinkimų, paruoš dirvą gruodį Majamyje, prezidento Donaldo Trumpo Doralo kurorte, vyksiančiam G20 šalių vadovų susitikimui.

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