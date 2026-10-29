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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Lavrovas ruošiasi vizitui į JAV: paruošė priekaištų Vakarams

2026-10-29 13:06 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-29 13:06
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Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas per Didžiojo dvidešimtuko (G20) užsienio reikalų ministrų susitikimą Jungtinėse Amerikos Valstijose pasisakys prieš tarptautines sankcijas, ketvirtadienį pranešė Maskva.

Sergejus Lavrovas (nuotr. EPA-ELTA)
GALERIJA (27)

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas per Didžiojo dvidešimtuko (G20) užsienio reikalų ministrų susitikimą Jungtinėse Amerikos Valstijose pasisakys prieš tarptautines sankcijas, ketvirtadienį pranešė Maskva.

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Rusija trečiadienį paskelbė, kad S. Lavrovas vyks į susitikimą Atlantoje, rengiamą spalio 30–31 d., prieš kitą mėnesį numatytas naujas Maskvos, Kyjivo ir Vašingtono derybas dėl karo Ukrainoje užbaigimo.

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Rusijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad per vizitą ir susitikimus S. Lavrovas išdėstys Rusijos požiūrį į pagrindinius tarptautinę įtampą didinančius veiksnius.

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Jis taip pat kritikuos „ekonominių ginklų naudojimą prieš oponentus, įskaitant sankcijas, prekybos karus ir tiekimo grandinių trikdymą“, pridūrė ministerija.

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Daugelis šalių ir tarptautinių institucijų įvedė sankcijas Rusijai dėl 2022 m. pradėto karo prieš Ukrainą. Jis tapo kruviniausiu nuo Antrojo pasaulinio karo konfliktu Europoje. Per beveik kasdienes atakas iš oro žūsta Ukrainos civiliai gyventojai, karo veiksmai nuniokojo didžiules šalies teritorijas.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Trumpas susitarė su Putinu sušvelninti kai kurias sankcijas

Šį mėnesį JAV prezidentas Donaldas Trumpas susitarė su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu sušvelninti kai kurias sankcijas, kad Rusija galėtų tiekti dyzeliną pasaulio rinkoms.

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Vašingtonas taip pat pakvietė V. Putiną į gruodžio 14–15 d. Majamyje vyksiantį G20 valstybių vadovų susitikimą. Kremlius pranešė dar nenusprendęs, ar V. Putinas dalyvaus susitikime.

Rusijos užsienio reikalų ministerija ketvirtadienį pareiškė, kad pasirengimas šios savaitės ministrų susitikimui nebuvo sklandus. Ministerijos teigimu, jai „vėl teko susidurti su JAV biurokratinėmis kliūtimis ir sunkumais gaunant akreditacijas bei vizas“.

„Toliau intensyviai bendradarbiaujame su JAV, siekdami panaikinti visus tokius dirbtinius apribojimus, taip pat rengiantis gruodžio 14–15 d. Majamyje vyksiančiam G20 viršūnių susitikimui“, – pridūrė ministerija.

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