„Wagner“ palikimas: Prigožino sūnus auksą kontrabanda gabena į Baltarusiją ir kontroliuoja šalį Afrikoje

Privačios karinės bendrovės (PKB) „Wagner“ nariai, kurių CAR šiuo metu yra apie 500, toliau užtikrina prezidento saugumą, kurio valdžiai gresia sukilėlių grupuotės. Touadéra įtraukė juos į vietos policijos, armijos ir specialiųjų tarnybų sudėtį. Jų galimybės uždirbti pinigus taip pat išsiplėtė. Aukso gavyba „Wagner“ pradėjo užsiimti dar esant Jevgenijui Prigožinui, o valdant jo sūnui Pavelui, remiantis Ženevoje įsikūrusio analitinio centro „Pasaulinė iniciatyva prieš transnacionalinį organizuotą nusikalstamumą“ duomenimis, užgrobė dar kelias kasyklas.
Po tėvo žūties Pavelas Prigožinas būdamas 25 metų paveldėjo imperiją, į kurią įeina kovotojai, aukso kontrabandininkai, opioidų prekeiviai, alaus ir degtinės gamintojai, rašo WSJ. Jo tėvas paskyrė Pavelą pagrindiniu įpėdiniu testamente, remiantis teismo duomenimis, kuriuos gavo ne pelno siekianti tyrimų grupė „All Eyes on Wagner“. „Pasaulinės iniciatyvos“ vertinimu, valdant Pavelui, kasmetinė teisėto ir neteisėto „Wagner“ verslo apyvarta viršijo 400 mln. dolerių (apie 368 mln. eurų).
Kontroliuoja ministrus, kontrabanda gabena auksą
Nuolat atvykdamas iš Sankt Peterburgo į Bangį, CAR sostinę, Pavelas apsistoja prabangiame viešbutyje „Ledger Plaza“, kuris iš esmės yra tapęs „Wagner“ būstinė. Viešbutį saugo PKB kovotojai su kaukėmis ir automatais, ir net aukšto rango vyriausybės pareigūnams bei diplomatams tenka praeiti patikrinimą, prieš susitinkant su P. Prigožinu, pasakoja tyrėjai ir vietos valdininkai.
Remiantis pastarųjų ir buvusių „Wagner“ narių žodžiais, balandį Pavelas viešbutyje surinko PKB vadovybę ir vyriausybės valdininkus, įskaitant kalnakasybos pramonės ministrą Rufiną Benamą Beltoungou, kad aptartų aukso kontrabandinių tiekimų į užsienio rinkas būdus. Reikėjo išvengti tarptautinės kontrolės – išvežant metalą aplenkt artimiausią didžiausią aukso rinką Jungtiniuose Arabų Emyratuose (JAE).
Anksčiau, „Pasaulinės iniciatyvos“ duomenimis, P. Prigožinas su tyliu vyriausybės sutikimu išplėtė gavybą didžiausioje šalies aukso kasykloje, kurią užgrobė dar jo tėvas, iki 250 mln. dolerių (apie 230 mln. eurų) per metus. O susitikime viešbutyje B. Beltoungou, aktyviai bendradarbiaujantis su „Wagner“, sutiko suorganizuoti aukso išvežimą, nurodydamas jį dokumentuose kaip valstybės nuosavybę.
Vietos valdininkų ir analitikų duomenimis, pastaruosius tris mėnesius aukso partijos siunčiamos į Baltarusiją.
P. Prigožinas tęsia tėvo ginklų prekybos reikalą, tiekdamas juos sukilėlių grupuotėms Sudane ir Libijoje. Be to, „Wagner“ kontroliuoja degtinės pavadinimu „Wa Wa Wa“ („Ugnis ir ugnis“) ir alaus „Africa Ti L’Or“ („Afrika – tai auksas“) gamybą bei pardavimus.
Viso metinė Prigožino jaunesniojo „verslo“ apyvarta, tyrimo duomenimis gali siekti 400 mln. dolerių (apie 368 mln. eurų).
Jevgenijus Prigožinas savo laiku Sankt Peterburge sukūrė „trolių fabriką“, aktyviai užsiėmusį dezinformacija. CAR „Wagner“ finansuoja vietos radijo stotis, kurios dirba F.-A. Touadéros palaikymui, platina antivakarietišką ir prorušišką propagandą.
Šioje Afrikos šalyje „Pavelas lengvai nuėjo savo tėvo pėdomis“, sako Nathalie Dukhan, vyresnioji „Pasaulinės iniciatyvos“ mokslinė bendradarbė.
P. Prigožinas taip pat įtraukė į „turto portfelį“ operacijas su narkotikais ir dabar kontroliuoja didžiulę vietos opioidų rinkos dalį – tramadolį. Bangio gyventojai dalinosi nuotraukomis ir vaizdo įrašais, kuriuose „Wagner“ kovotojai su kaukėmis, lydimi vietos policijos, gatvėse sulaiko žmones, prekiaujančius šiuo narkotiku be susitarimo su jais, rašo WSJ.
Lou Osborn, Šveicarijos ne pelno organizacijos „Inpact“, stebinčios „Wagner“ veiklą Afrikoje, tyrėja, WSJ sakė:
„Wagner“ pavertė iš galingos specialiųjų pajėgų PKB į nepripažintą tinklą, kuris, atrodo, smunka į organizuotą nusikalstamą grupuotę. Manau, Pavelui leido tęsti savo veiklą, tai yra jis sudarė susitarimą su Kremliumi arba buvo paverstas nepavojingu.“
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