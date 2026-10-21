Už 50 km nuo Lietuvos sienos sudužo Rusijos naikintuvas „Su-30SM“

Kaip praneša „REN TV“, remdamasi šaltiniu, lėktuvas sudužo 12.53 val. (kuriuo laiko juostos laiku, netikslinama) Černiachovsko rajone — tarp Timofejevkos ir Zelionyj Boro gyvenviečių, rašoma „Astra“.
Kanalo duomenimis, abu pilotai spėjo katapultuotis, jie dėl sužalojimų buvo išvežti į ligoninę.
Apie Su-30SM katastrofą praneša ir „Telegram“ kanalas „112“.
Vėliau Rusijos gynybos ministerija oficialiai patvirtino, kad Kaliningrado srityje mokomojo skrydžio metu sudužo lėktuvas Su-30.
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