Naikintuvas Kaliningrade sudužo prie pat kapinių, kur buvo laidojamas rusų karys

Vaizdo įraše matyti, kad filmuojantis asmuo yra laidotuvių procesijoje ir lėktuvo katastrofą užfiksavo netyčia. Vaizdo įraše matyti pasimetę dėl netoliese sudužusio naikintuvo kariuomenės muzikantai.
Tikėtina, kad netoliese katastrofos vietos esančiose kapinėse buvo laidojamas kare Ukrainoje žuvęs rusų karys, o filmuojamas buvo atsisveikinimas su atitinkama ceremonija.
Rusijos gynybos ministerija jau patvirtino, kad Kaliningrade sudužo „Su 30“, kuris „vykdė treniruočių skrydį“. Abu pilotai katapultavosi, tačiau dėl patirtų traumų buvo išgabenti į ligoninę.
Su 30SM yra dvivietis daugiafunkcis naikintuvas, naudojamas Rusijos oro pajėgose ir jūrų aviacijoje. Orlaivis skirtas pasiekti oro pranašumą ir atakuoti oro bei žemės taikinius.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.