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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Naikintuvas Kaliningrade sudužo prie pat kapinių, kur buvo laidojamas rusų karys

2026-10-21 16:29 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-21 16:29
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Paviešintas išsamesnis vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas rusų naikintuvo „Su 30SM“ sprogimas Kaliningrado srityje. Skelbiama, kad abu pilotai spėjo katapultuotis.

Paviešintas išsamesnis vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas rusų naikintuvo „Su 30SM“ sprogimas Kaliningrado srityje. Skelbiama, kad abu pilotai spėjo katapultuotis.

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Vaizdo įraše matyti, kad filmuojantis asmuo yra laidotuvių procesijoje ir lėktuvo katastrofą užfiksavo netyčia. Vaizdo įraše matyti pasimetę dėl netoliese sudužusio naikintuvo kariuomenės muzikantai.

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Tikėtina, kad netoliese katastrofos vietos esančiose kapinėse buvo laidojamas kare Ukrainoje žuvęs rusų karys, o filmuojamas buvo atsisveikinimas su atitinkama ceremonija.

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Rusijos gynybos ministerija jau patvirtino, kad Kaliningrade sudužo „Su 30“, kuris „vykdė treniruočių skrydį“. Abu pilotai katapultavosi, tačiau dėl patirtų traumų buvo išgabenti į ligoninę.

Su 30SM yra dvivietis daugiafunkcis naikintuvas, naudojamas Rusijos oro pajėgose ir jūrų aviacijoje. Orlaivis skirtas pasiekti oro pranašumą ir atakuoti oro bei žemės taikinius.

 

 

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