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TV3 naujienos > Žmonės

Laidų vedėja pateko į siaubingą avariją: „Viskas įvyko per kelias sekundes...“

2026-11-15 12:22 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-15 12:22
Pridėkite kaip šaltinį Google

Žinoma Ukrainos televizijos laidų vedėja Natalija Solonik pateko į kraupią avariją, po kurios jai prireikė medikų pagalbos. Moteris socialiniuose tinkluose papasakojo apie nelaimę, patirtus sužalojimus ir laukiančią operaciją.

Policija (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (6)

Žinoma Ukrainos televizijos laidų vedėja Natalija Solonik pateko į kraupią avariją, po kurios jai prireikė medikų pagalbos. Moteris socialiniuose tinkluose papasakojo apie nelaimę, patirtus sužalojimus ir laukiančią operaciją.

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Apie nelaimę N. Solonik pranešė savo „Instagram“ paskyroje, kurioje taip pat pasidalijo nuotrauka, rašė Unian.

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Natalija Solonik

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„Na ką, atėjo laikas papasakoti. Lapkričio 8-osios naktį, grįždama iš filmavimo, patekau į siaubingą avariją. Praėjo jau kelios dienos, tačiau vis dar negaliu iki galo suvokti, kas nutiko“, – rašė laidų vedėja.

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Prisiminė siaubingas avarijos akimirkas

Pasak moters, tą naktį jos gyvybė pakibo ant plauko. Žvelgdama į tai, kas liko iš automobilio, ji supranta, kad viskas galėjo baigtis tragiškai.

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„Žiūriu į tai, kas liko iš automobilio, ir suprantu, kad ši diena galėjo būti paskutinė mano gyvenime. Tačiau, matyt, gyvenimas man dar turi kitų planų, už kuriuos esu be galo dėkinga!

Sėdėjau ant galinės sėdynės ir miegojau. Pabudau pajutusi, kad automobilį pradėjo smarkiai sukti. Po akimirkos supratau, kad jau nevaldomai sukamės... Stiprus smūgis. Išsiskleidžia oro pagalvės. Viskas įvyko per kelias sekundes, tačiau tą akimirką atrodė, kad laikas tiesiog sustojo...“ – siaubingas akimirkas prisiminė ji.

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Laukia operacija

Televizijos žvaigždė taip pat atskleidė, kokius sužalojimus patyrė per avariją. Nors dalis jų nėra pavojingi, medikai nustatė ir rimtą kaklinės stuburo dalies traumą.

„Daugybė mėlynių, sumušimų galvos srityje, tačiau visa tai jau patikrinta ir šiuo atžvilgiu viskas gerai.

Nemaloniausia – kaklinės stuburo dalies lūžis tarp ketvirtojo ir penktojo slankstelių su poslinkiu. Ši sritis, be kita ko, turi įtakos rankų judrumui. Dešinę ranką galiu judinti, tačiau kol kas labai skauda. Todėl šiandien ruošiuosi operacijai“, – pasakojo N. Solonik.

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