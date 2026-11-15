Laidų vedėja pateko į siaubingą avariją: „Viskas įvyko per kelias sekundes...“

Apie nelaimę N. Solonik pranešė savo „Instagram“ paskyroje, kurioje taip pat pasidalijo nuotrauka, rašė Unian.
„Na ką, atėjo laikas papasakoti. Lapkričio 8-osios naktį, grįždama iš filmavimo, patekau į siaubingą avariją. Praėjo jau kelios dienos, tačiau vis dar negaliu iki galo suvokti, kas nutiko“, – rašė laidų vedėja.
Prisiminė siaubingas avarijos akimirkas
Pasak moters, tą naktį jos gyvybė pakibo ant plauko. Žvelgdama į tai, kas liko iš automobilio, ji supranta, kad viskas galėjo baigtis tragiškai.
„Žiūriu į tai, kas liko iš automobilio, ir suprantu, kad ši diena galėjo būti paskutinė mano gyvenime. Tačiau, matyt, gyvenimas man dar turi kitų planų, už kuriuos esu be galo dėkinga!
Sėdėjau ant galinės sėdynės ir miegojau. Pabudau pajutusi, kad automobilį pradėjo smarkiai sukti. Po akimirkos supratau, kad jau nevaldomai sukamės... Stiprus smūgis. Išsiskleidžia oro pagalvės. Viskas įvyko per kelias sekundes, tačiau tą akimirką atrodė, kad laikas tiesiog sustojo...“ – siaubingas akimirkas prisiminė ji.
Laukia operacija
Televizijos žvaigždė taip pat atskleidė, kokius sužalojimus patyrė per avariją. Nors dalis jų nėra pavojingi, medikai nustatė ir rimtą kaklinės stuburo dalies traumą.
„Daugybė mėlynių, sumušimų galvos srityje, tačiau visa tai jau patikrinta ir šiuo atžvilgiu viskas gerai.
Nemaloniausia – kaklinės stuburo dalies lūžis tarp ketvirtojo ir penktojo slankstelių su poslinkiu. Ši sritis, be kita ko, turi įtakos rankų judrumui. Dešinę ranką galiu judinti, tačiau kol kas labai skauda. Todėl šiandien ruošiuosi operacijai“, – pasakojo N. Solonik.
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