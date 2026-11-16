Pamatę Kosto Smorigino paminklą ir kas užrašyta – dalis lietuvių nustemba: pamatykite patys

Lietuvos teatro, kino ir muzikos pasaulio atstovo K. Smorigino amžinojo poilsio vieta išsiskiria santūrumu. Tamsaus akmens paminklas su aktoriaus vardu ir pavarde, prie jo degančios žvakės, padėtos gėlės ir viršuje gulinti balta kalija – taip šiandien atrodo 2025 metų spalį mirusio menininko kapavietė.
Ant paminklo – jautrūs žodžiai: „Dangaus tau dovanojo aukštį...“
„Dangus tau dovanojo aukštį“ – tai priedainio eilutė. Ši daina laikoma viena žinomiausių lietuviškų miuziklų baladžių ir dažnai atliekama koncertuose bei įvairiose laidose. Ją išgarsino Kostas Smoriginas, o kūrinys sukurtas miuziklui „Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės legenda“.
Prie kapo matyti ne tik žvakės, bet ir šviežios gėlės.
K. Smoriginas buvo viena ryškiausių Lietuvos teatro asmenybių. Per ilgus kūrybinės veiklos metus jis sukūrė daugybę įsimintinų vaidmenų, dirbo režisieriumi, kūrė ir atliko dainas.
Žmonėms jis taip pat buvo puikiai pažįstamas kaip „Aktorių trio“ narys – kartu su Sauliumi Bareikiu ir Olegu Ditkovskiu suburtas kolektyvas sulaukė didžiulio populiarumo.
1953 metais Kaune gimęs menininkas ilgus metus buvo susijęs su Jaunimo teatru, bendradarbiavo su žymiausiais Lietuvos režisieriais, o už savo kūrybą pelnė ir Lietuvos nacionalinę kultūros ir meno premiją.
Smoriginas – neeilinė asmenybė
2025 metais, spalio mėnes, eidamas 73-uosius metus mirė Lietuvos scenos legenda Kostas Smoriginas – žmogus, į kurį sutilpo teatras, kinas ir muzika.
Liūdną žinią pirmasis socialiniuose tinkluose pranešė jo sūnus. Kolegos gedi, tačiau su šypsena prisimena nepakartojamo talento ir gylio scenos maištautoją, sugebėjusį vaidinti su trimis sulaužytais šonkauliais, dainuoti po insulto ir sakyti, kad vis tiek jaučiasi sėkmės žmogumi.
Žinią apie netektį pirmasis savo feisbuko paskyroje pranešė jo sūnus – operos solistas Kostas Smoriginas jaunesnysis, po jųdviejų nuotrauka parašęs: „Šiąnakt iškeliavo mano tėtis.“
Kelias į teatro sceną
Kostas Smoriginas gimė Kaune, augo Šančių mikrorajone. Dėl to, kaip pats juokaudavo, turėjo gerą progą nueiti šunkeliais, bet to nepadarė. Muzikos mokykla, akordeonas, pirmieji vaidmenys – dar tada, kai mokykloje vaidino Pelenės pamotę. Apie tai jis yra pasakojęs interviu savo kino bičiulei Nijolei Narmontaitei.
„Man akyse stovi kas tik nori – jo vaikystė, tie Šančiai, tos kautynės tarp Žemųjų ir Aukštųjų Šančių, kai jie kaudavosi dėl merginų. Prisimenu, kaip jis į muzikos mokyklą tempėsi sunkų akordeoną. Kai papasakojo apie savo pirmąjį vaidmenį, kai mokykloje vaidino Pelenėje pamotę – moterį... Kokie pasisekimai buvo mokykloje! Visi, kas su juo dirbo, sakė: „Tu turi stoti į aktorinį“ – atsiminimais dalijasi N. Narmontaitė.
Jaunimo teatre su režisieriumi Eimuntu Nekrošiumi K. Smoriginas sukūrė vaidmenis, tapusius lietuviško teatro kanonu. 2000 m. už sukurtą Makbeto vaidmenį to paties pavadinimo E. Nekrošiaus spektaklyje jis buvo apdovanotas „Kristoforu“.
Scenos didmeistris K. Smoriginas 2001 m. gavo Lietuvos nacionalinę kultūros ir meno premiją, o 2007 m. pelnė ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžių. Per beveik penkis kūrybos dešimtmečius jis sukūrė daugiau nei 50 vaidmenų teatre ir kine.
Scenos generolas
Keliones su teatru K. Smoriginas vadino vienu gražiausių savo gyvenimo periodų. Su anapilin jau iškeliavusiu režisieriumi E. Nekrošiumi ir jo spektakliais jis keliavo net 30 metų.
K. Smoriginas save vadino romantiku–realistu bei laimingu žmogumi, nes, kaip sakė, sėkmės ir lepinimo patyrė daugiau nei bėdų. Aktorius yra sakęs, kad yra „pakankamai valdingas, skandalingas ir nesusilaikantis“, todėl juokais stebėjosi, kaip jo žmona, taip pat aktorė Dalia Brenciūtė, su juo ištvėrė beveik penkis dešimtmečius.
Dėl plataus talento K. Smoriginas buvo vadinamas scenos generolu – jis buvo teatro ir kino aktorius, dainų autorius bei atlikėjas, taip pat režisierius.
„Kostas man yra pasakęs: „Aš nežinau, sakau sakinius lyg iš spektaklio.“ Bet tai normalu – jis buvo labai gilus aktorius. Ta literatūra, medžiaga – viskas jame nusėsdavo“, – kalba K. Smorigino pusbrolis, choreografas Jurijus Smoriginas.
Nuo 1985 m. jis dainavo ir kūrė muziką, o 1995 m. kartu su Sauliumi Bareikiu ir Olegu Ditkovskiu subūrė legendinį „Aktorių trio“. Net po patirtų insultų ir sudėtingų operacijų jis grįždavo į sceną – su gitara ir ta pačia ramybe.
Nuo 2000 m. pradėjo rengti solinius koncertus, kuriais džiugino žiūrovus dar daugelį metų, net ir po patirtų insultų.
Į sceną sulaužytais šonkauliais
K. Smoriginas suvaidino beveik trisdešimtyje kino filmų – trečdalį jų režisavo Algimantas Puipa.
„Kostas buvo toks ekstremalus vyrukas – aišku, iš Šančių. Visada su juo buvo saugu. Kai vakarais eidavome.. Nėra ko slėpti – jaunystė tokia, filmavimai ilgi: kavinės, vynas... Nuotykių buvo daug, bet visada smagu, nes jis padėdavo išsisukti savo fantazija“, – prisimena A. Puipa.
Kolegos sako – K. Smoriginas buvo žmogus, kuris scenoje nieko nevaidino. Jis tiesiog būdavo. Jo akys, pauzės, ironija – viskas atrodė lengva, bet buvo išmatuota.
„Netekome tokio galingo aktoriaus. Norisi lygiuotis į jo jėgą, galią, įtaigumą“, – sako N. Narmontaitė.
„Mūsų amžiaus skirtumas buvo nedidelis. Aš įstojau į baleto mokyklą, o jis jau mokėsi konservatorijoje. Jis mane šefavo, prižiūrėjo, nuvesdavo kur nors – kakavos, bulkutės. Man taip gera jį prisiminti“, – sako J. Smoriginas.
K. Smoriginas yra prisipažinęs, kad jam teko vaidinti ir su trimis sulaužytais šonkauliais. Menininką buvo ištikę mažiausiai du insultai, vienas jų – širdies operacijos metu. 2017 m. teko atlaikyti ir keliskart ištikusį sepsį. Po insultų aktorius neslėpė, kad pats negalėjo net sagos užsisegti, tad apie vaidybą, atrodė, nebebus ir kalbos.
Tačiau K. Smoriginas labai džiaugėsi dar galėjęs dainuoti. Žiūrovus jis vadino ne tik savo maitintojais, bet ir lakmuso popierėliu. Be jų ir be kūrybos, kaip pats sakė, gyventi tiesiog negalėjo.
Mirė 2025 metų spalį
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad aktorius gimė 1953-aisiais Kaune. 1960–1971 metais mokėsi Kauno 19-oje pradinėje ir 6-ojoje vidurinėje mokykloje.
1971–1975 metais K. Smoriginas studijavo Valstybinėje konservatorijoje, kursui vadovavo Dalia Tamulevičiūtė ir Irena Bučienė.
1975–1999 metais ir nuo 2004-ųjų buvo Jaunimo teatro aktorius ir režisierius.
Reikšmingiausius vaidmenis sukūrė D. Tamulevičiūtės ir Eimunto Nekrošiaus spektakliuose, nuo 1976-ųjų vaidino kine, režisavo spektaklius įvairiuose Lietuvos teatruose.
Studijuodamas pradėjo kurti dainas pagal lietuvių poetų žodžius, tapo vienu iš dainuojamosios poezijos kūrėjų. 1995 metais kartu su aktoriais Sauliumi Bareikiu ir Olegu Ditkovskiu subūrė „Aktorių trio“, koncertavo Lietuvoje ir užsienyje, išleido keletą albumų, nuo 2000-ųjų ėmė rengti solinius koncertus.
1987 metais Kostas Smoriginas apdovanotas TSRS valstybine premija, 2000-aisiais už Makbeto vaidmenį to paties pavadinimo E. Nekrošiaus spektaklyje apdovanotas „Kistoforu“.
2001 metais K. Smoriginas įvertintas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija, 2007-aisiais jam įteiktas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.
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