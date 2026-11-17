Kaip BNS teigė inspekcijos atstovė Viktorija Šinkūnienė, patikrinimo metu paaiškėjo, kad iš pirmuoju etapu statomų septynių namų leidimą turėjo keturi.
Trys pastatai pažymėti kaip parduoti
Anot inspekcijos, projekto vystytojo svetainėje leidimų neturintys trys pastatai pažymėti kaip parduoti.
„Dėl nustatytų pažeidimų VTPSI surašė savavališkos statybos aktus ir privalomuosius nurodymus sustabdyti statybos darbus – šiuo atveju galimi statybos darbai nebent šalinant (griaunant) savavališką statybą“, – nurodė įstaiga.
Pasak jos, už tai vystytojui gali būti skiriama nuo 3 tūkst. iki 15 tūkst. eurų, o už pakartotinį pažeidimą – nuo 12 tūkst. iki 45 tūkst. eurų bauda.
Kaip svetainėje nurodo „Baltic Research“, kvartalą planuojama vystyti keturiais etapais. Pernai bendrovė pradėjo pirmojo etapo statybas, kuriuo turėtų iškilti 15 vienučių ir dvibučių namų, o per visus etapus rinkai ketinama pasiūlyti 80 objektų.
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