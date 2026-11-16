Vagystė Vilniaus rajone: iš statybvietės pagrobti įrankiai, nuostolis – apie 13 tūkst. eurų

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, sekmadienį apie 17.08 val. Vilniaus rajone, Avižienių seniūnijoje, Raisteniškių viensėdyje, statybvietėje, pastebėta, kad iš sandėliukų, išlaužus duris, pavogti įvairūs statybiniai įrankiai.
Patirtas nuostolis įvertintas apie 13 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
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