Apie žymaus Lietuvos architektūros ir jos istorijos tyrinėtojo mirtį antradienį pranešė Valdovų rūmai.
Mirė žinomas architektas restauratorius Kazys Napaleonas Kitkauskas
Užuojautą dėl netekties reiškia prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, Lietuva neteko iškilios asmenybės, šalies architektūros istorijos, paveldosaugos, inžinerijos ir restauravimo legendos.
„Išėjo atsidavęs kūrėjas ir mokslininkas, kurio darbai tapo Lietuvos paveldo atgimimo simboliu. Be jo kompetencijos ir ištikimybės aukštiems idealams neįsivaizduojami Vilniaus arkikatedros bazilikos, Vilniaus katedros lobyno, Valdovų rūmų, Vilniaus pilių komplekso, Biržų pilies bei Kristijono Donelaičio memorialo tyrimai ir išsaugojimas ateities kartoms“, – užuojautoje teigė šalies vadovas.
„Lietuva taip pat liks visuomet dėkinga K. N. Kitkauskui už suformuotą architektūros istorijos bei restauravimo mokyklą, išugdytą gausų paveldosaugos specialistų būrį, pratęsiantį jo reikšmingus darbus, visuomeninę ir kultūrinę veiklą“, – sakė jis.
Architektas gimė 1931 metų sausio 5 dieną Molėtų rajone, būdamas moksleiviu buvo kalinamas Mordovijos lageryje. 1954 metais grįžo į Lietuvą, kur baigė mokslus.
Per savo karjerą jis vadovavo Vilniaus katedros tyrimams, jos remonto projektavimo ir priežiūros darbams, Vilniaus Žemutinės pilies liekanų architektūriniams tyrimams.
1985 metais su kolegomis surado II pasaulinio karo metais paslėptą Vilniaus katedros lobyną, jį padėjo išsaugoti.
K. N. Kitkauskas apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi ir ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didžiuoju kryžiumi.
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