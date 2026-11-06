Mirė garsus Lietuvos architektas

Liūdną žinią pranešė Lietuvos architektų sąjunga.
Mirė architektas
„Liudas buvo talentingas architektas, kūrėjas ir vizionierius, kurio profesinė veikla tapo „ARCH BOX“ istorijos pagrindu. Savo kūrybiniu keliu jis paliko reikšmingą architektūros darbų ir įgyvendintų projektų palikimą“, – rašo Lietuvos architektų sąjunga.
Taip pat skelbiama, kur ir kada bus galima atsisveikinti su velioniu.
2026 m. lapkričio 7 d., šeštadienį, nuo 12.00 val.
Laidojimo namai „Ramybės Takas“
Geležinkelio g. 20, Panevėžys
2026 m. lapkričio 8 d., sekmadienį, 13 val. urna bus išlydima į kapines.