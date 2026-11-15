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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

32-ejų moteris tragiškai žuvo kalbėdama telefonu: krito iš 16 metrų aukščio

2026-11-15 18:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-15 18:00
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Turkijoje įvykusi nelaimė iki šiol primena, kokią skaudžią kainą gali turėti akimirkai nukreiptas dėmesys. 32-ejų verslininkė, eidama įlaipinimo tiltu link lėktuvo ir kalbėdama telefonu, nepastebėjo po kojomis esančio tarpo ir žuvo nukritusi iš beveik 16 metrų aukščio.

32-ejų moteris tragiškai žuvo kalbėdama telefonu: krito iš 16 metrų aukščio
GALERIJA (7)

Turkijoje įvykusi nelaimė iki šiol primena, kokią skaudžią kainą gali turėti akimirkai nukreiptas dėmesys. 32-ejų verslininkė, eidama įlaipinimo tiltu link lėktuvo ir kalbėdama telefonu, nepastebėjo po kojomis esančio tarpo ir žuvo nukritusi iš beveik 16 metrų aukščio.

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Užsienio žiniasklaidoje teigiama, kad prieš pat mirtį verslininkė, vardu Beyza Taskiran, eidama per įlaipinimo tunelį link lėktuvo itin aršiai su kažkuo diskutavo telefonu.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laidotuvės

Baisi nelaimė – moteris mirė nukritusi iš beveik 16 metrų aukščio

32-ejų verslininkė žuvo nukritusi iš beveik 16 metrų aukščio. Kamerų užfiksuotame vaizde matyti, kad šalia ėję keleiviai buvo apimti siaubo.

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Moteris dirbo rinkodaros vadove IT įmonėje, kuri įsikūrusi Antalijoje. Apsilankiusi Izmire ji dalyvavo turizmo mugėje, tačiau taip ir nebegrįžo atgal į namus, rašoma mirror.co.uk.

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Liudininkai pasakoja, kad moteris iškrito pro tarpą, kuris buvo tarp įlaipinimo tilto ir lėktuvo. Krisdama ji mirtinai atsitrenkė į asfaltą.

Nors į įvykio vietą kaip man greitai atvyko greitosios pagalbos tarnyba, tačiau jiems atgaivinti moters nepavyko – įvykio vietoje buvo konstatuota jos mirtis.

Turkijos valdžia pradėjo tyrimą dėl B. Taskiran mirties. Policija teigia, kad kol kas neturi jokių įtarimų.

Kol kas policininkai tiria moters telefono skambučių įrašus, kad nustatytų asmenį su kuriuo moteris kalbėjo paskutinį kartą prieš įvykstant tragedijai.

Teigiama, kad policija tikisi gauti skambinančiojo duomenis ir pareiškimą, kad galėtų rinkti toliau įrodymus.

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