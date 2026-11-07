Iš Palangos pakilęs lėktuvas pasiuntė signalą 7700: teko greitai apsisukti

Kaip matyti „Flightradar24“ svetainėje, lėktuvas iš Palangos pakilo 6:47, tačiau netrukus apsisuko ir nusileido Palangos oro uoste.
Iš Palangos pakilęs lėktuvas apsisuko
Portalas lrytas skelbia, kad lėktuvas pasiuntė kodą 7700, reiškiantį bendrąją avarinę situaciją.
Lietuvos oro uostų atstovė Agnė Šaltenytė nurodo, kad lėktuvas susidūrė su techniniais trikdžiais.
„Šiandien SAS skrydis SK2749 iš Palangos į Kopenhagą netrukus po pakilimo dėl techninių priežasčių grįžo į Palangos oro uostą. Orlaivis saugiai nusileido 07:25 val. Apžiūrėjus orlaivį, įgula nusprendė skrydžio netęsti“, – portalui tv3.lt pateiktame komentare sako ji.
Orlaivyje buvo 76 keleiviai.
„Pagal aviakompanijos pateiktą informaciją, 32 iš jų į Kopenhagą išskris šiandien 16:00 val. skrydžiu SK2747, o likusiems 44 keleiviams siūlomi kiti jiems tinkami skrydžiai ar kelionės maršrutai“, – sako ji.
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