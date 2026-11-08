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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Atostogos virto tragedija: vėžį įveikusi moteris mirė Turkijoje

2026-11-08 18:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-08 18:00
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64 metų Anne Morris vos prieš dieną sužinojo, kad įveikė plaučių vėžį, todėl nusprendė šią žinią atšvęsti kelione į Turkiją. Tačiau džiaugsmingos atostogos virto tragedija – praėjus vos trims dienoms po atvykimo moteriai sustojo širdis.

Atostogos virto tragedija: vėžį įveikusi moteris mirė Turkijoje (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (5)

64 metų Anne Morris vos prieš dieną sužinojo, kad įveikė plaučių vėžį, todėl nusprendė šią žinią atšvęsti kelione į Turkiją. Tačiau džiaugsmingos atostogos virto tragedija – praėjus vos trims dienoms po atvykimo moteriai sustojo širdis.

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A. Morris iš Mersisaido grafystės Anglijoje dvejus metus kovojo su plaučių vėžiu. Pagaliau sulaukusi gerų žinių, kad liga atsitraukė, moteris nusprendė išvykti į Turkijos kurortą Ičmelerą. Kelionė turėjo tapti proga atšvęsti geriausios draugės gimtadienį.

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Tačiau praėjus vos trims dienoms po atvykimo į kurortą, 64 metų moteriai sustojo širdis. Jos vyras Alanas bandė suteikti pirmąją pagalbą, o netrukus į viešbutį atvykę medikai išgabeno ją į ligoninę, rašoma express.co.uk.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Onkologinės ligos, vėžys

Vyras išgirdo žmonos šauksmą

Alanas pasakojo, kad po šventės miegojo viešbučio kambaryje, kai pajuto, jog žmona keliasi iš lovos. Netrukus jis išgirdo garsų jos šauksmą.

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„Bėgau kiek galėdamas greičiau. Kai ją pasiekiau, ji visiškai negalėjo kvėpuoti. Bandžiau ją gaivinti ir tuo pačiu metu panaudoti inhaliatorių. Jaučiausi bejėgis“, – prisiminė vyras.

Jis šaukėsi pagalbos, kol viešbučio naktinis administratorius išgirdo jo balsą ir iškvietė greitąją pagalbą. Medikai atvyko per septynias minutes, o Anne buvo skubiai nugabenta į ligoninę ir paguldyta į intensyviosios terapijos skyrių.

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Gydytojai vėliau šeimai pranešė, kad moteris nerodo smegenų veiklos požymių. Nors medikai įspėjo, kad tikimybė pasveikti beveik neegzistuoja, artimieji vis dar tikėjosi stebuklo.

Anne sūnus Lee McMurrie pasakojo, kad šeima negalėjo patikėti, jog moteris gali neišgyventi.

„Ligoninės darbuotojai mums sakė, kad ji neturi galimybių išgyventi, bet mes tuo netikėjome. Mama buvo kovotoja. Ji įveikė vėžį. Buvome įsitikinę, kad ji atsibus“, – sakė sūnus.

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Tačiau spalio 29 dieną šeimą pasiekė dar viena skaudi žinia. Anne patyrė antrą širdies sustojimą ir mirė ligoninėje.

Šeimai teko susidurti su milžiniškomis išlaidomis

Po moters mirties artimieji susidūrė ne tik su netektimi, bet ir didelėmis finansinėmis problemomis. Paaiškėjo, kad Anne kelionių draudimas negaliojo, nes prieš kelionę nebuvo nurodytos visos ankstesnės sveikatos problemos, įskaitant lėtinę obstrukcinę plaučių ligą ir kataraktą.

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Šeimai teko pačiai rūpintis gydymo išlaidomis ir moters palaikų pargabenimu į Jungtinę Karalystę.

Iš pradžių artimiesiems buvo pranešta, kad, kol Anne dar buvo prijungta prie gyvybę palaikančios įrangos, jos pargabenimas oro greitosios pagalbos lėktuvu galėtų kainuoti nuo 130 iki 150 tūkst. svarų sterlingų. Moteriai mirus, palaikų pargabenimo kaina sumažėjo iki 2600 svarų.

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Vis dėlto ligoninės sąskaita išaugo iki 33 500 svarų. Šeimos teigimu, už dvi savaites intensyviosios terapijos skyriuje jiems buvo skaičiuojama maždaug po 3500 svarų per dieną. Ligoninės atstovai taip pat paprašė sumokėti pusę likusios sumos prieš atiduodant moters palaikus.

Anne sūnus teigė, kad šeima kreipėsi pagalbos į Didžiosios Britanijos konsulatą ir draudimo bendrovę, tačiau finansinės paramos nesulaukė.

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Šeima prisimena ją kaip artimųjų ramstį

Anne artimieji moterį prisimena kaip šiltą, visuomet padėti pasirengusią šeimos narę. Ji buvo šešių vaikų mama ir net 23 anūkų močiutė, kuriuos labai mylėjo.

Sūnus Lee pasakojo, kad mama buvo žmogus, į kurį jis galėjo kreiptis bet kokioje situacijoje.

„Ji buvo nuostabi moteris. Kiekvienas, kuris ją sutikdavo, ją pamildavo. Ji buvo labai įsitraukusi į bendruomenės gyvenimą. Ji buvo žmogus, į kurį visada galėdavau atsiremti, iš kurio sulaukdavau apkabinimo, su kuriuo galėdavau pasikalbėti“, – prisiminė jis.

Vyras Alanas žmoną vadino savo pasauliu ir didžiausia atrama. Nors pora gyveno atskirai, jie kasdien leisdavo laiką kartu.

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