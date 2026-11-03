Po susidūrimo su vartininku Ispanijos klubo puolėjui sustojo širdis, rungtynės buvo nutrauktos

Tragiškas incidentas įvyko 90+7-ąją minutę, kai Jesusas de Miguelis aikštės viduryje bandė priimti tolimą komandos draugo perdavimą varžovų pusės link. Į kamuolį nusitaikiusį puolėją visu greičiu nuvertė iš vartų išbėgęs „Andorra“ vartininkas Jesusas Owono. Po stipraus smūgio į krūtinės sritį abu futbolininkai nukrito ant vejos, tačiau „Tenerife“ puolėjas pats atsikelti jau nebeįstengė.
Į aikštę skubiai įbėgęs medicinos personalas kelias minutes teikė pirmąją pagalbą nukentėjusiam žaidėjui. Kaip radijo stočiai „Cope“ pranešė žurnalistas Juanjo Ramosas, J. de Migueliui aikštėje sustojo širdis, o gyvybines funkcijas medikams pavyko atkurti tik greitosios pagalbos automobilyje atlikus reanimaciją.
Stabilizavus futbolininko būklę, jis skubiai išgabentas į gydymo įstaigą. Netrukus po incidento oficialų pareiškimą išplatino ir pats „Tenerife“ klubas.
„Jesusas de Miguelis yra Nuestra Senora de Candelaria universitetinės ligoninės intensyviosios terapijos skyriuje. Jo būklė yra stabili, nepaisant situacijos rimtumo. Ligoninės medicinos personalas informuos apie tolesnius pokyčius“, – teigiama komandos pranešime.
Nors medikams iš pradžių pavyko stabilizuoti žaidėjo būklę, 6 val. ryto klubas išplatino papildomą žinutę, kurioje informavo, kad J. de Miguelio sveikatos būklė vėliau pablogėjo.
Po įvykusio susidūrimo taisykles pažeidęs „Andorra“ vartininkas J. Owono priešais save išvydo raudoną kortelę ir buvo pašalintas iš aikštės. Suteikus būtinąją pagalbą J. de Migueliui, teisėjai priėmė sprendimą sustabdyti rungtynes esant rezultatui 2:2. Šis susitikimas oficialiai laikomas nebaigtu.
🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H— Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026
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