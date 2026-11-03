Lietuvos futbolo rinktinė kontrolinėse rungtynėse Kaune priims Surinamo komandą

Oficialiai patvirtinta, jog lapkričio 12 dieną Kauno Dariaus ir Girėno stadione lietuviai kontrolinėse rungtynėse susitiks su Surinamo vienuolike.
Tai bus pirmosios iš dviejų lapkričio mėnesio lango rungtynių. Priminsime, kad lapkričio 16 dieną lietuviai namuose užbaigs UEFA tautų lygos ciklą, kai Kaune taip pat priims Lichtenšteino futbolininkus.
Surinamo komanda priklauso Šiaurės, Centrinės Amerikos ir Karibų futbolo konfederacijai (CONCACAF) ir šiuo metu FIFA reitinge užima 128 poziciją.
Šios rungtynės taip pat bus pirmas kartas, kai nacionalinei vyrų rinktinei vadovaus naujai paskirtas treneris Mindaugas Čepas.
„Paskutinio šių metų varžovo paieškos užtruko ilgiau nei planavome, tačiau susitarimas pagaliau buvo pasiektas ir paskutiniosiose namų rungtynėse susitiksime su Surinamo ekipa.
Situaciją bendruomenei nupasakojant kiek plačiau, iš Europos komandų dėl Tautų lygos tvarkaraščio subtilybių galėjome žaisti tik su Malta, tačiau norėjome sirgaliams padovanoti dvikovą su kitu varžovu, nes su Malta dar visai neseniai žaidėme oficialias rungtynes.
Užtruko ir derybos su Surinamo komanda – pirmiausia planavome rungtynes žaisti neutralioje aikštėje Nyderlanduose, tačiau kilo nesklandumų varžovams ieškant stadiono, vėliau jie siūlė žaisti ant dirbtinės dangos, tačiau toks variantas netiko mums, tad galų gale buvo priimtas sprendimas rungtynes žaisti mūsų stadione, kur tikimės gausaus sirgalių užnugario“, – kalbėjo LFF prezidentas Edgaras Stankevičius.
Rungtynėms taikomos nuolaidos:
– 15 % nuolaida moksleiviams, studentams, neįgaliesiems ir senjorams.
– 25 % nuolaida perkant 3 bilietus ir daugiau;
– Su rungtynių Lietuva – Lichtenšteinas bilieto barkodu pritaikoma 60% nuolaida ;
– Su bet kuriuo 2026 LFF renginio bilieto barkodu – 50% nuolaida.
– Perkant bilietus į rungtynes prieš Surinamo ir Lichtenšteino rinktines taikoma 50% nuolaida.
Lietuvos vyrų rinktinės lapkričio mėnesio grafikas:
Lapkričio 12 diena (ketvirtadienis)
19.00 val. Lietuva – Surinamas
Lapkričio 16 diena (pirmadienis)
19.00 val. Lietuva – Lichtenšteinas
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