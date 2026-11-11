Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prie Seimo – piketas: rinksis didesnių atlyginimų reikalaujantys Migracijos departamento darbuotojai

2026-11-11 06:46 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-11 06:46
Pridėkite kaip šaltinį Google

Migracijos departamento profesinė sąjunga trečiadienį prie Seimo rengia piketą „Nežlugdykite Migracijos departamento!“, reikalaudama didinti darbuotojų atlyginimus ir kitų metų valstybės biudžete įstaigai numatyti papildomus 5 mln. eurų.

Migracijos departamentas. ELTA / Dainius Labutis

Migracijos departamento profesinė sąjunga trečiadienį prie Seimo rengia piketą „Nežlugdykite Migracijos departamento!“, reikalaudama didinti darbuotojų atlyginimus ir kitų metų valstybės biudžete įstaigai numatyti papildomus 5 mln. eurų.

REKLAMA
1

Profesinė sąjungos teigimu vidutinis darbo užmokestis Migracijos departamente siekia 2124 eurus neatskaičius mokesčių – apie 19 proc. mažiau nei šalies vidurkis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Profesinė sąjunga siekia, kad 2027 metų valstybės biudžete departamentui būtų papildomai skirta daugiau nei 5 mln. eurų, iš jų 4,6 mln. eurų – darbo užmokesčiui didinti. Tuo metu Vidaus reikalų ministerija siūlo įstaigos finansavimą didinti 1,314 mln. eurų.

REKLAMA
REKLAMA

Anot profesinės sąjungos, 43 proc. departamento darbuotojų uždirba 940–1100 eurų į rankas, nors darbo krūvis ir atsakomybė nuolat didėja.

REKLAMA

Profesinės sąjungos pirmininkė Rūta Gerikienė įspėja, kad nepadidinus atlyginimų įstaigą gali palikti patyrę specialistai, o tai apsunkintų migracijos kontrolę.

Piketas vyks prieš prasidedant Seimo Biudžeto ir finansų komiteto posėdžiui, kuriame bus svarstomas 2027 metų valstybės biudžetas.

Migracijos departamente dirba arti 600 darbuotojų.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų