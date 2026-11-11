Prie Seimo – piketas: rinksis didesnių atlyginimų reikalaujantys Migracijos departamento darbuotojai

Profesinė sąjungos teigimu vidutinis darbo užmokestis Migracijos departamente siekia 2124 eurus neatskaičius mokesčių – apie 19 proc. mažiau nei šalies vidurkis.
Profesinė sąjunga siekia, kad 2027 metų valstybės biudžete departamentui būtų papildomai skirta daugiau nei 5 mln. eurų, iš jų 4,6 mln. eurų – darbo užmokesčiui didinti. Tuo metu Vidaus reikalų ministerija siūlo įstaigos finansavimą didinti 1,314 mln. eurų.
Anot profesinės sąjungos, 43 proc. departamento darbuotojų uždirba 940–1100 eurų į rankas, nors darbo krūvis ir atsakomybė nuolat didėja.
Profesinės sąjungos pirmininkė Rūta Gerikienė įspėja, kad nepadidinus atlyginimų įstaigą gali palikti patyrę specialistai, o tai apsunkintų migracijos kontrolę.
Piketas vyks prieš prasidedant Seimo Biudžeto ir finansų komiteto posėdžiui, kuriame bus svarstomas 2027 metų valstybės biudžetas.
Migracijos departamente dirba arti 600 darbuotojų.
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