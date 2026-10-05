Pietų Turkiją supurtė 5 žemės drebėjimai

Trys žemės drebėjimai įvyko ankstyvą popietę, o dar du – vakare, tinkle „X“ informavo Turkijos nelaimių valdymo agentūra AFAD ir nurodė, kad jie nesukėlė „jokios neigiamos padėties“.
Pietų Turkiją supurtė penki žemės drebėjimai, žmonės nenukentėjo
Ši teritorija yra maždaug už 150 kilometrų nuo 2023 m. vasarį įvykusių dviejų galingų žemės drebėjimų, kurie Turkijoje pražudė mažiausiai 53 tūkst., o Sirijoje – apie 6 tūkst. žmonių, epicentro.
Keturi žemės drebėjimai supurtė Adanos provincijos Saimbeyli rajoną: 14.19 val. vietos (ir Lietuvos) laiku užfiksuotas 4,8 balo stiprumo žemės drebėjimas, 14.36 val. – 4,9 balo, 19 val. – trečias 4,4 balo, o 20.28 val. – ketvirtas 4,3 balo žemės drebėjimas, teigė AFAD.
14.43 val. Sumbaso rajone, maždaug už 80 kilometrų toliau į pietus, taip pat užfiksuotas 5,2 balo stiprumo žemės drebėjimas.
Sirijos nacionalinis žemės drebėjimų centras platformoje „Telegram“ paskelbtame pareiškime pažymėjo, kad visi penki žemės drebėjimai buvo juntami kai kuriose Sirijos šiaurės dalyse, tačiau apie nukentėjusiuosius ar žalą nepranešė.
Turkiją kerta keli geologiniai lūžiai, kurie praeityje šalyje yra sukėlę katastrofų.
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