Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Pietų Turkiją supurtė 5 žemės drebėjimai

2026-10-05 09:20 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-05 09:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Sekmadienį pietinę Turkijos dalį supurtė penki negilūs žemės drebėjimai, kurie taip pat buvo juntami Sirijos šiaurėje, tačiau žmonės nenukentėjo, nepadaryta ir žalos, pranešė abiejų šalių institucijos.

Turkijos vėliava BNS Foto

Sekmadienį pietinę Turkijos dalį supurtė penki negilūs žemės drebėjimai, kurie taip pat buvo juntami Sirijos šiaurėje, tačiau žmonės nenukentėjo, nepadaryta ir žalos, pranešė abiejų šalių institucijos.

REKLAMA
0

Trys žemės drebėjimai įvyko ankstyvą popietę, o dar du – vakare, tinkle „X“ informavo Turkijos nelaimių valdymo agentūra AFAD ir nurodė, kad jie nesukėlė „jokios neigiamos padėties“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pietų Turkiją supurtė penki žemės drebėjimai, žmonės nenukentėjo

Ši teritorija yra maždaug už 150 kilometrų nuo 2023 m. vasarį įvykusių dviejų galingų žemės drebėjimų, kurie Turkijoje pražudė mažiausiai 53 tūkst., o Sirijoje –  apie 6 tūkst. žmonių, epicentro.

REKLAMA
REKLAMA

Keturi žemės drebėjimai supurtė Adanos provincijos Saimbeyli rajoną: 14.19 val. vietos (ir Lietuvos) laiku užfiksuotas 4,8 balo stiprumo žemės drebėjimas, 14.36 val. – 4,9 balo, 19 val. – trečias 4,4 balo, o 20.28 val. – ketvirtas 4,3 balo žemės drebėjimas, teigė AFAD.

REKLAMA

14.43 val. Sumbaso rajone, maždaug už 80 kilometrų toliau į pietus, taip pat užfiksuotas 5,2 balo stiprumo žemės drebėjimas.

Sirijos nacionalinis žemės drebėjimų centras platformoje „Telegram“ paskelbtame pareiškime pažymėjo, kad visi penki žemės drebėjimai buvo juntami kai kuriose Sirijos šiaurės dalyse, tačiau apie nukentėjusiuosius ar žalą nepranešė.

Turkiją kerta keli geologiniai lūžiai, kurie praeityje šalyje yra sukėlę katastrofų.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų