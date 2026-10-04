Lietuviai nežibėjo rungtynėse Turkijos lygoje

Šarūno Jasikevičiaus kariaunai Ignas Sargiūnas per 17 minučių pelnė 4 taškus (0/4 trit., 4/4 baud.), atkovojo kamuolį, atliko perdavimą, kartą klydo, provokavo 2 pražangas, sykį prasižengė bei rinko 1 naudingumo balą.
P.Danusevičius per 10 minučių įmetė 2 taškus (1/2 dvit.), atkovojo 3 kamuolius, tiek pat prarado, 3 kartus prasižengė ir taip pat rinko 1 naudingumo balą.
Pralaimėjusiems 18 taškų pelnė Filipas Barna, 15 – buvęs žalgirietis Mattas Mitchellas, nugalėtojams 22 taškus rinko Talenas Hortonas-Tuckeris (5 atk. kam.), 21 – Johnny Juzangas (7 atk. kam.) ir 13 – Onuralpas Bitimas.
Kitą savaitę Eurolygoje „Fenerbahče“ kovos su Atėnų „Panathinaikos“.
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