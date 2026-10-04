Uleckas išsiskyrė pergalingame „Leyma“ mače prieš „Surne“

La Korunijos ekipa buvo labai arti pergalės ir per pagrindinį laiką, bet tritaškiu pratęsimą išplėšė Darrunas Hilliardas – 92:92.
Hay jugadores que han nacido para hacer este tipo de locuras. Y Darrun Hilliard es uno de ellos 🔥 🔁 En bucle la canasta para forzar la prórroga. 📺 @DAZN_ES, @TVGalicia y @eitbkirolak | #LigaEndesa | @bilbaobasket https://t.co/dkaKaRIFpUREKLAMAREKLAMA— Liga Endesa (@ACBCOM) October 4, 2026
T.Dimša nerungtyniavo, o Uleckas per 29 minutes pelnė 14 taškų (3/4 dvit., 1/5 trit., 5/8 baud.), atkovojo 8 kamuolius, išprovokavo 6 pražangas, sykį suklydo, 4 kartus prasižengė ir surinko 15 naudingumo balų.
M.Normantas aikštėje praleido 29 mintues, įmetė 16 taškų (3/5 dvit., 2/5 trit., 4/5 baud.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 4 pražangas, sykį suklydo, 3 kartus prasižengė ir surinko 14 naudingumo balus.
Nugalėtojams Alonzo Verge’as pelnė 29 taškus (6 rez. per.), pralaimėjusiems Darrunas Hilliardas surinko 17 (6/14 metimai).
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