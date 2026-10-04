„Real“ po įtemptos kovos Ispanijos lygoje išplėšė pergalę

Ketvirtajame kėlinyje likus 19 sekundžių rezultatą išlygino Brandonas Childressas (99:99), o paskutinysis Theo Maledono metimas skriejo pro šalį ir ekipoms teko žaisti pratęsimą.
Nugalėtojams Theo Maledonas į (7 rez. per.) ir Timothe Luwawu-Cabarrot surinko (5/10 trit.) pelnė po 25 taškus, Mikaelis Jantunenas surinko 13 (7 atk. kam.), Nickas Smithas – 10 (1/6 trit.).
Pralaimėjusiems B.Childressas pelnė 23 (3/9 trit.), Calebas Agada surinko 16 (5 rez. per.).
Eurolygoje kitame ture Madrido klubas namie susitiks su Belgrado „Partizan“ krepšininkais.
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