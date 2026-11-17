Pažangūs Ukrainos dronų pajėgumai, išvystyti po to, kai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas 2022 metais pradėjo plataus masto invaziją, leido smogti naftos objektams bei kitiems taikiniams visoje Rusijoje.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas reikalavo, kad Ukraina sustabdytų smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms ir dyzelino gamybos bei paskirstymo infrastruktūrai, pareiškęs, jog šios atakos sukelia pasaulinį trūkumą.
Antradienį NATO būstinėje JAV gynybos sekretoriaus pavaduotojas Elbridge'as Colby teigė, kad giluminiai smūgiai „nebuvo veiksmingi siekiant karo pabaigos ir nepadeda stabdyti Rusijos veržimosi fronto linijoje“.
Jo teigimu, „tokie smūgiai, ypač nukreipti į civilinę infrastruktūrą, tokią kaip „Wildberries“, tikriausiai tik sustiprino Rusijos visuomenės ryžtą ir paties Kremliaus norą eskaluoti padėtį“.
Šiemet Ukrainos ginkluotosios pajėgos sudavė ne vieną smūgį didžiausiai Rusijos internetinės prekybos bendrovei „Wildberries“. Dėl šios elektroninės prekybos milžinės dydžio ir komercinės svarbos ji dažnai lyginama su „Amazon“.
Ukrainos kariuomenė yra „labai efektyvi“
Ukraina teigia, kad tarp bendrovės parduodamų prekių yra įrangos ir techninių komponentų, kuriuos naudoja Rusijos kariuomenė, nors pati įmonė tai neigia. Šios atakos sukėlė nerimą toli nuo fronto gyvenantiems rusams bei pakenkė smulkiajam verslui.
Kalbėdamas Ukrainos gynybos kontaktinės grupės susitikime, kuriame tariamasi dėl ginklų ir šaudmenų tiekimo, E. Colby pareiškė, kad Ukrainos kariuomenė yra „labai efektyvi“, kai susitelkia į kovas fronto linijoje, naudodama dronus Rusijos pajėgų judėjimui lėtinti ir jų tiekimo linijoms atakuoti.
Pasak E. Colby, JAV mano, „kad paramos sutelkimas fronto linijose ir su tuo susiję vidutinio nuotolio smūgiai yra veiksmingiausias būdas padėti Ukrainai apsiginti ir taip sukurti sąlygas karo pabaigai“.
Žurnalistų vėliau paklaustas apie Ukrainai taikomus apribojimus naudotis palydovinio ryšio sistema „Starshield“ ir tai, kaip jie trukdo numušti rusų dronus, E. Colby situacijos komentuoti nesutiko.
Vis dėlto vėliau jis pridūrė Kyjivo rėmėjams paaiškinęs, „kad esame itin susitelkę į paramą Ukrainos gebėjimui gintis bei tokiems vidutinio nuotolio smūgiams, ir imamės veiksmų, kurie atitinka šią politiką“.
Plačiau šio klausimo jis nekomentavo.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis yra perspėjęs, kad Elono Musko bendrovės „SpaceX“ valdomos sistemos „Starshield“ apribojimai kainuoja žmonių gyvybes ir artėjant žiemai gali susilpninti Ukrainos energetikos infrastruktūros gynybą.
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