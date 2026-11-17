Jos duomenimis, antradienį iš viso balsavo 298 rinkėjai. Tai yra daugiau kaip 1 proc. nuo bendro visų Nalšios šiaurinės rinkimų apygardoje balsavimo teisę turinčių rinkėjų skaičiaus.
Balsavo beveik 300 rinkėjų
Visagine pirmąją balsavimo dieną sulaukta 167 rinkėjų.
Ignalinos rajono savivaldybėje rinkdami Seimo narį prabalsavo 129 rinkėjai.
Zarasų rajono savivaldybėje rinkėjų aktyvumas mažesnis – balsuoti atėjo du rinkėjai.
Teisę rinkti Seimo narį Zarasų rajono savivaldybėje turi tik trijų – Salako, Smalvų ir Turmanto – rinkimų apylinkių rinkėjai. Pasak VRK, tikėtina, kad jiems balsuoti arčiau ir patogiau bus sekmadienį.
Komisijos duomenys rodo, kad aktyviausiai balsavo rinkėjai, kurie yra priskirti Ignalinos centro, Ignalinos, Bangos ir Auksinio raktelio rinkimų apylinkėms.
Balsavimas iš anksto renkant Seimo narį Nalšios šiaurinėje rinkimų apygardoje truks dar dvi dienas, iki ketvirtadienio 20 val. vakaro.
Balsuoti išankstinėmis dienomis rinkėjai gali nuo 7 val. ryto iki 20 val. vakaro Ignalinos rajono savivaldybės pastate (Ateities g. 23, Ignalina), Visagino savivaldybės pastate (Parko g. 14, Visaginas) ir Zarasų rajono savivaldybės pastate (Sėlių a. 22, Zarasai).
Lapkričio 22-ąją, sekmadienį, rinkėjai balsuos nebe savivaldybių pastatuose, o savo rinkimų apylinkėse, kurių šioje apygardoje yra 27. Balsavimas truks nuo 7 val. ryto iki 20 val. vakaro.
Antrajame rinkimų ture varžosi du daugiausiai balsų per pirmąjį balsavimą surinkę kandidatai Gintautas Kindurys, iškeltas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, bei Liberalų sąjūdžio iškelta Mėta Paulauskė. Jie atitinkamai gavo 20,95 proc. ir 17,16 proc. balsų.
Seimo nariu bus išrinktas daugiausiai rinkėjų balsų antrajame rinkimų ture gavęs kandidatas.
Kaip rašė BNS, pirmalaikiai Seimo nario rinkimai Nalšios šiaurinėje apygardoje rengiami gegužę mirus čia išrinktam Seimo nariui Jevgenijui Šuklinui.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.