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R. Jokubaitis pripažino, kad metai be darbo aikštelėje dėl patirtos traumos buvo sunkūs. Vyras tikino, kad tai buvo didžiulis iššūkis ir stresas, tačiau jau dabar apie tai kalbėti lengviau.
Sunkūs metai po patirtos traumos
Krepšininkas tikino, kad metų pertrauka paskatino daug labiau vertinti šią sporto šaką, į kiekvienas treniruotes ar išvykas žiūrėti su džiaugsmu.
„Pradedi gal vertinti kitaip dalykus ir dabar kiekvieną treniruotę, kiekvienas rungtynes, kiekvieną kelionę su komanda kažkaip kitaip vertini negu anksčiau, nes pasiilgsti to viso proceso – buvimo su komanda, dalijimosi emocijomis ir keliavimo. (…) Jau užverstas lapas ta trauma. Aš nebandau įsikalti sau į galvą, kad čia, va, aš toks buvau vargšas, man nutiko trauma, manęs dabar visi gailėkite. Nežinau, aš nenoriu tokio mąstymo įsidėti sau į galvą“, – pasakojo jis.
Vyras tikino, kad sustoti žaisti tokiam ilgam laikui nuo 6 metų niekada nebuvo tekę. Tad sugrįžimas į aikštelę dabar atneša dar daugiau džiaugsmo. Ypač R. Jokubaitis tikino laukiantis susitikimo su žalgiriečiu Jonu Valančiūnu. Krepšininkas sakė, kad žiūrėti jį žaidžiantį ir puikiai prisitaikiusį prie komandos sudėties – didelis malonumas.
„Jonas niekuo neišsiskiria. Jis taip atranda tuos savo privalumus aikštelėje, kad tu tik matai, kaip jis dominuoja po krepšiu. Tai yra didžiulis talentas ir žiauriai smagu matyti jį taip žaidžiantį „Žalgiryje“, – sakė R. Jokubaitis.
Vasarą vykusios sužadėtuvės
Krepšininkas pasidalijo ir asmeninio gyvenimo detalėmis. Šią vasarą vyras susižadėjo kelionėje, tad paklaustas, kaip viskas vyko, atskleidė keletą detalių.
„Šitas sprendimas jau buvo iš labai seniai sugalvotas. (…) Tikrai buvo sunkūs metai mums abiems. Nelengva – vis tiek naujas miestas, nauja komanda, viskas nauja ir dar ta trauma nutiko – iššūkis. (…) Visa reabilitacija gerai praėjo ir vasarą jau buvo tas momentas, kad aš jau kaip ir gyvas, sveikas, jau ir bėgioju, ir šokinėju, ir jau realiai judu link grįžimo į aikštelę. Tad atostogos buvo toks atsipalaidavimas po tų sunkių metų ir, manau, tai buvo tokia vyšnia ant torto“, – pasakojo jis.
Vyras atskleidė, kad kartu su sužadėtine įsigijo ir šuniuką – Bellą. R. Jokubaitis tikino, kad tai atnešė daug džiaugsmo ir juoko į jų namus.
„Daug meilės atnešė į namus, tokio džiaugsmo. Aišku, būna tų dienų, kai išvesti pavedžioti – dar su Miuncheno oru ar čia, pavyzdžiui, Lietuvoje žinome irgi, kad išvesti šunį, kai lyja visą savaitę, yra reikalų. Bet šiaip tas procesas, kai auga šuniukas, jį prižiūrėti žiauriai smagu ir, manau, tai buvo geriausias sprendimas“, – sakė jis.
Kauno „Žalgirio“ rungtynes Eurolygoje šį sezoną rodys TV3, o visas Eurolygos kovas sekite „Go3“.
Praėjusiame sezone Eurolygos lentelėje „Žalgiris“ finišavo 5-oje vietoje, laimėjęs 23 kartus ir 15 kartų suklupęs.
Ketvirtfinalio serijoje „Žalgiris“ susitiko su „Fenerbahče“, bet į finalo ketvertą nežengė – krito 1-3.
Interviu su R. Jokubaičiu laidoje „GoŽalgiris“ rasite straipsnio viršuje.
Tiesiogiai Kauno „Žalgirio“ rungtynes prieš Miuncheno „Bayern“ žiūrėkite čia:
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