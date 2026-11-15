„Bayern“ Vokietijos pirmenybėse laimėjo 30 taškų skirtumu

Antono Gavelo auklėtiniai namie 91:61 (25:15, 17:16, 24:16, 25:14) nepagailėjo Veisenfelso „Syntainics“ (6/3).
Bavarai jau pirmąjį kėlinį laimėjo dviženkle persvara, o po ilgosios pertraukos užtikrintą pranašumą pavertė triuškinančiu.
„Bayern“ rungtynėms neregistravo Roko Jokubaičio.
17 taškų nugalėtojams surinko Milesas Norrisas (6 atk. kam., 4/4 dvitaškių), 14 – Duane'as Washingtonas (4 rez. perd., 4/7 tritaškių), 12 – Oscaras da Silva (5 atk. kam.), 11 – MarJonas Beauchampas (1/5 tritaškių), 10 – Andreasas Obstas (6 rez. perd.).
Svečiams 16 taškų sumetė Kostja Mushidi (3/6 tritaškių), 11 – DeLonnie Huntas (3/10 metimų, 5 klaidos), 10 – Spenceris Reavesas (0/4 tritaškių).
„Bayern“ dvigubą Eurolygos savaitę pradės svečiuose pas Kauno „Žalgirį“, vėliau namie priims Vitorijos „Baskonia“.
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