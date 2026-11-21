Po kelių valandų, kaip įtariama, Rusijos sraigtasparnis pažeidė Suomijos oro erdvę. Suomijos gynybos ministras neatmetė galimybės, kad abu incidentai susiję.
Suomijos gynybos ministerija nenurodė, iš kur buvo paleistas į laivą smogęs dronas, tačiau ministras pirmininkas Petteri Orpo užsiminė, kad incidentas susijęs su Rusijos karu prieš Ukrainą, prasidėjusiu Maskvai 2022 m. įsiveržus į kaimyninę šalį.
„Karas persimeta į mūsų artimiausią aplinką (...) Ukraina turi teisę gintis nuo agresorės“, – socialiniame tinkle X parašė P. Orpo.
Penktus metus Rusijos invaziją atremianti Ukraina sustiprino ilgojo nuotolio smūgius Rusijai ir puola taikinius toli nuo fronto linijos.
„Šeštadienio rytą Suomijos ginkluotosios pajėgos susekė drono ataką prieš Rusijos krovininį laivą tarptautiniuose vandenyse į vakarus nuo Sursario salos, rytinėje Suomijos įlankos dalyje“, – sakoma ministerijos pranešime.
Pasak ministerijos, užpultas laivas „Sparta II“. Svetainės „OpenSanctions“ duomenimis, Ukraina ir JAV taiko jam sankcijas. Įtariama, kad šiuo laivu iš Sirijos į Rusiją buvo gabenami ginklai.
Įgula laivo nepaliko
Į įvykio vietą atvykę Suomijos pasienio apsaugos tarnybos pareigūnai pastebėjo, kad laivas dega ir po smūgio dreifuoja Suomijos vandenų link.
„Šiuo metu padėtis nekelia pavojaus kitiems laivams“, – sakoma pasienio apsaugos tarnybos pranešime.
Pakrančių apsaugos pareigūnas Ilja Iljinas sakė, kad kol kas nežinoma, ar tarp „Sparta II“ įgulos narių yra nukentėjusiųjų, tačiau pastebėta, kad kai kurie jų gesino gaisrą.
„Įvykio vietoje yra mūsų laivų, pirmasis patrulinis laivas pasirengęs prireikus evakuoti įgulą. Tačiau šiuo metu žinome, kad įgula laivo nepaliko ir vykdo įprastus gaisro gesinimo darbus“, – sakė jis.
Rusijos Leningrado srities gubernatorius Aleksandras Drozdenka susirašinėjimo programėlėje „Max“ pranešė, kad padėtis laive kontroliuojama.
„Įgulos teigimu, evakuacija nebuvo būtina. Padėtis kontroliuojama. Laivo įgula atlieka būtinus darbus ir ketina tęsti kelionę“, – sakė jis.
Rusijos sraigtasparnis
Suomijos gynybos ministerija pranešė nedelsdama informavusi NATO apie drono smūgį.
Ministerija taip pat nurodė, kad rytinėje Suomijos įlankos dalyje laikinai apribotas oro ir jūrų eismas.
Praėjus kelioms valandoms po pranešimo apie drono ataką, Suomijos gynybos ministras Antti Hakkanenas pareiškė, kad Rusijos sraigtasparnis, kaip įtariama, pažeidė Suomijos oro erdvę.
„Įtariamas oro erdvės pažeidimas gali būti susijęs su gelbėjimo ar stebėjimo operacijomis dėl Suomijos įlankoje apgadinto krovininio laivo“, – socialiniame tinkle X parašė jis.
Ministerija pridūrė, kad sraigtasparnis į Suomijos teritoriją įskrido iki 4,1 kilometro.
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