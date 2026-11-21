Taigi kas atsitiks su JAV saugumu ir gerove, jei Rusijos karinė kampanija prieš Ukrainą bus sėkminga?
„Rusijos pergalė galėtų reikšti didesnius mokesčius, didesnes pragyvenimo išlaidas ir dar didesnes JAV gynybos išlaidas. Toks pralaimėjimas taip pat galėtų reikšti didesnį nesaugumą Europoje, didesnį spaudimą Taivanui, Pietų Korėjai ir Japonijai, o per jas – didesnį ekonominį ir politinį spaudimą JAV“, – rašoma straipsnyje.
Kas brangiau: parama Ukrainai ar Rusijos pergalė?
Leidinio skaičiavimais, Kongresas skyrė maždaug 196 mlrd. JAV dolerių išlaidoms, susijusioms su karu Ukrainoje. Tai didžiulė suma, ir amerikiečiai turi teisę žinoti, ką gauna mainais, pažymima tekste.
Tačiau skaičiuoti kainas reikia lyginant išlaidas, reikalingas šiandien atgrasyti Rusiją, ir galimo susidūrimo su dar pavojingesne Rusija rytoj.
Svarbus ir Europos vaidmuo.
„Mažiau saugi Europa galėtų pareikalauti didesnių JAV karinių įsipareigojimų NATO atžvilgiu. Didesnis nestabilumas galėtų kelti grėsmę energijos tiekimui ir tarptautiniam laivybos transportui, didindamas degalų kainas, transporto išlaidas ir infliaciją“, – pažymima tekste.
Taivanas – kitas svarbus momentas.
„Remiantis JAV Prekybos departamento duomenimis, Taivanas generuoja daugiau nei 60 proc. pasaulinių puslaidininkių gamybos pajamų ir užtikrina daugiau nei 90 proc. pažangiausių mikroschemų gamybos. Karinis konfliktas šioje šalyje galėtų smarkiai sutrikdyti JAV pramonės veiklą ir neigiamai paveikti vartotojus“, – rašoma tekste.
Šios pasekmės nėra neišvengiamos. Tačiau tai yra rizikos, kurias amerikiečiai turėtų įvertinti, skaičiuodami tikrąsias Rusijos karo prieš Ukrainą sąnaudas.
„Du pasauliniai karai parodė, kokia baisi kaina tenka, kai galingoms valstybėms leidžiama užkariauti silpnesnes. Pamoka buvo ne ta, kad Amerika privalo įsikišti visur. Ji buvo ta, kad agresiją sulaikyti tampa vis brangiau, kai užkariavimas pavyksta. Ši patirtis padėjo nustatyti tris pagrindinius principus: turi būti gerbiamas nacionalinis suverenitetas, tarptautiniai ginčai turėtų būti sprendžiami taikiai, o jokia šalis neturėtų įsigyti kitos šalies teritorijos kariniu užkariavimu.
Rusijos invazija iškėlė iššūkį visiems trims“, – tęsiama straipsnyje.
Rusijos pergalės pasekmes pajustų ir JAV
Jei Rusijai pavyks užkariauti Ukrainą, dabar turimi pasiekimai atsidurs pavojuje. Pasekmės sieks toli už Europos ribų ir gali visai gerai kirsti JAV.
„Rusijos pergalė savaime nereiškia, kad Kinija įsiverš į Taivaną. Pekinas daro savo skaičiavimus. Tačiau Kinija neabejotinai stebi, kaip Vakarų demokratijos reaguoja į Maskvos agresiją. Ji gali stebėti, ar Amerikos aljansai išlieka vieningi, ar ekonominės sankcijos veikia ir ar demokratijos turi ryžto pasipriešinti kariniam užkariavimui. Tas pats pasakytina ir apie kitas autokratines valstybes.
Vašingtonas turėtų siekti, kad Pekinas, Maskva ir kitos sostinės prieitų prie vienos išvados: agresija neapsimoka“, – teigiama straipsnyje.
Rusijos nesėkmė užtikrintų Ukrainos nepriklausomybę, nustatytų patikimus saugumo susitarimus ir parodytų, kad karinis užkariavimas negali duoti ilgalaikių rezultatų.
„Amerikai nebūtina prisiimti visos Ukrainos gynybos naštos. Europa turėtų prisiimti didesnę atsakomybę už savo pačios saugumą. Tačiau Vašingtonas taip pat turėtų laikytis saugumo garantijų, kurias suteikė Ukrainai pagal 1994 m. Budapešto memorandumą, net jei tos garantijos nesukūrė automatinės prievolės įsikišti kariniu būdu.
Jungtinės Valstijos turėtų vykdyti aktyvią diplomatiją, išlaikyti patikimą atgrasymą ir nuosekliai taikyti ekonomines sankcijas. Jos turėtų bendradarbiauti su sąjungininkais siekdamos susitarimo, kuris išsaugotų Ukrainos suverenumą, o ne atlygintų už agresiją. Tikslas neturėtų būti begalinis karas. Tai turėtų būti ilgalaikė taika, kuri neleistų Rusijai paversti karinio užkariavimo visuotinai pripažintu tarptautinių santykių įrankiu“, – rašoma tekste.
Anot leidinio, amerikiečiai, be abejonės, turi teisę klausti, kiek jiems kainuos parama Ukrainai. Tačiau jie taip pat turėtų paklausti, kiek galėtų kainuoti atsisakymas principų, dėl kurių Amerika kovojo per du pasaulinius karus.
„Jungtinės Valstijos netapo pasaulio lyderėmis priimdamos pasaulį, kuriame kariniai užkariavimai lemia tautų likimą.
Jei Rusijai pavyks pasiekti savo tikslų Ukrainoje, amerikiečiai gali suprasti, kad tarptautinės taikos išsaugojimo kaina buvo kur kas mažesnė nei kaina, kurią reikėtų sumokėti leidus jai žlugti“, – apibendrinama straipsnyje.
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