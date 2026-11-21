Incidentas įvyko maždaug už 11 jūrmylių į šiaurę nuo Estijos Vaindlo salos. Jis sutapo su Suomijos kariuomenės įvestais jūrų ir oro erdvės apribojimais bei naktiniais dronų smūgiais Leningrado srityje.
Leningrado srities gubernatorius Aleksandras Drozdenka platformoje „Telegram“ patvirtino, kad į Kaliningradą plaukusį laivą pataikė du bepiločiai orlaiviai.
„Neutraliuose Suomijos įlankos vandenyse, už trijų jūrmylių nuo Rusijos sienos, du bepiločiai orlaiviai atakavo į Kaliningradą plaukiantį krovininį laivą. Įgula šiuo metu evakuojama. Incidento padariniai tikslinami“, – parašė A. Drozdenka.
Atgarsiai pasiekė Estiją
Estijos policijos ir sienos apsaugos valdybos (PPA) Aviacijos ir jūrų gelbėjimo koordinavimo centras apie gaisrą sužinojo ir pirminę informaciją apie sprogimus laive „Sparta II“ gavo šeštadienį 9.35 val. Remiantis PPA pareiškimu, kurį cituoja Suomijos visuomeninis transliuotojas „Yle“, laivas išplaukė iš Sankt Peterburgo.
PPA pareigūnas Andresas Tiikas sakė, kad Estijos institucijos atidžiai stebi padėtį.
„Stebime padėtį bendradarbiaudami su kolegomis Suomijoje. Jei Rusija paprašys tarptautinės pagalbos, reaguosime“, – teigė A. Tiikas.
Apie taršą kol kas nepranešta. Incidento metu „Sparta II“ plaukė tarptautiniu laivybos keliu, už 11 jūrmylių į šiaurę nuo Vaindlo salos, Sankt Peterburgo jūrų gelbėjimo koordinavimo zonos ribose.
Suomijos gynybos pajėgos šeštadienį du kartus įvedė laikinus jūrų ir oro erdvės apribojimus Suomijos įlankoje, pranešė „Yle“.
Suomijos generalinis štabas nurodė, kad pakartotiniai apribojimai nebuvo susiję su konkrečia tiesiogine grėsme, ir pavadino juos įprasta atsargumo priemone dėl išliekančios rizikos, jog Ukrainos dronai gali nuklysti į NATO oro erdvę. Dėl šio pavojaus šeštadienio rytą perspėjimas per EE-ALARM sistemą buvo paskelbtas ir Estijos šiaurės rytuose.
Rusijos žiniasklaida pranešė, kad naktį Leningrado srityje buvo numušta daugiau kaip 60 dronų.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.