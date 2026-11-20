Atskiras griežtas protestas Rusijai pareikštas dėl lapkričio 20 d. šiurkštaus Lenkijos oro erdvės pažeidimo ir dėl rugsėjį Rusijos tarnybų planuoto, tačiau Danijos tarnybų užkardyto pasikėsinimo į žmogaus gyvybę Danijoje.
Protesto notoje akcentuojama, kad per Rusijos išpuolius žuvo ir buvo sužeisti civiliai gyventojai
Kaip rašoma ministerijos pranešime, protesto notoje akcentuojama, kad per pastarųjų dienų Rusijos išpuolius žuvo ir buvo sužeisti civiliai gyventojai. Kyjive apgadinti Šv. Volodymyro katedra, gyvenamieji namai, civilinės infrastruktūros objektai ir užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, tarp jų – Nyderlandų ir Austrijos ambasadų, pastatai.
Bepiločių orlaivių nuolaužos taip pat nukrito Ukrainos užsienio reikalų ministerijos ir Brazilijos ambasados teritorijose. Rusijos pajėgos atakavo ir kitus Ukrainos miestus – Poltavą, Lvivą, Ivano Frankivską, Charkivą ir Kryvyj Rihą.
Lietuva pabrėžė, kad brutalus Rusijos karas prieš Ukrainą kelia grėsmę Ukrainos žmonėms ir civilinei infrastruktūrai, taip pat užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms, kurių apsaugą numato tarptautinė teisė, teigiama URM pranešime. Rusijos veiksmai šiurkščiai pažeidžia 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių.
Ministerija pažymi, kad Jungtinių Tautų žmogaus teisių stebėjimo misijos Ukrainoje duomenimis, per pirmuosius dešimt 2026 m. mėnesių bendras žuvusių ir sužeistų civilių skaičius Ukrainoje buvo 63 proc. didesnis nei tuo pačiu 2025 m. laikotarpiu. Per šiuos dešimt mėnesių civilių žuvo daugiau nei per visus 2025 metus.
„Lietuva griežtai smerkia šiuos nusikalstamus Rusijos veiksmus, kuriais sąmoningai nepaisoma tarptautinės humanitarinės teisės principų ir tarptautinės teisės normų, įpareigojančių konflikto šalis visais atvejais skirti civilius gyventojus ir civilinius objektus nuo karinių taikinių. Visi už šiuos nusikaltimus atsakingi asmenys turi būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
Lietuva dar kartą reiškia solidarumą su Ukrainos tauta, kuri kasdien patiria Rusijos agresiją, nusinešančią civilių gyvybes ir griaunančią šalies miestus bei infrastruktūrą, ir primygtinai reikalauja, kad Rusija nedelsdama nutrauktų karinę agresiją prieš Ukrainą ir atsisakytų tolesnės eskalacijos“, – rašoma ministerijos pranešime.
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