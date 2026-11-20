Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Pusę septynių ryto Lenkijos Aleksandruvo kaimo gyventojus pažadino galingas sprogimas. Po ryškaus blyksnio, atokiau nuo gyvenamųjų namų, kilo dūmų stulpas. Už 70 kilometrų nuo Ukrainos sienos esančiame kaime krito, kaip įtariama, Rusijos raketos.
Oro pavojaus sirenos skambėjo dviejose Lenkijos vaivadijose – Liublino ir Pakarpatės. Įspėjamieji signalai pažadino Liublino, Chelmo ir Žešuvo gyventojus. Sprogimai buvo girdimi ir Naujojo Lypoveco gyvenvietėje. Ji yra vos už 40 kilometrų nuo Ukrainos sienos.
„Su žmona kartu ruošėme kavą, kai staiga pasigirdo trenksmas, tiksliau, smūgio banga – smūgis į langus, smūgis į pastatą, tarsi koks garsas. Išbėgome į balkoną pažiūrėti, kas vyksta. Ir štai čia, virš šio miško, kilo juodi dūmai“, – pasakojo Aleksandruvo apskrities meras Andžejus Borowiecas.
Rusija pažeidė Lenkijos oro erdvę
Lenkijos Gynybos ministerija praneša, kad pirminiais duomenimis į šalies oro erdvę įskrido dvi valdomosios raketos ir vienas reaktyvinis dronas.
„Susidūrėme net su 11 objektų, kurie kėlė tiesioginę grėsmę, nes galėjo įskristi į Lenkijos oro erdvę. Šiuo metu galime pasakyti, kad trys iš jų pažeidė Lenkijos oro erdvę“, – sakė ginkluotųjų pajėgų vadas Ireneuszas Nowakas.
Pavyko atpažinti vieną iš raketų – tai Rusijos valdoma raketa „X-101“. Tokią, dvi tonas sveriančią raketą, rusai paleidžia iš lėktuvo. 7,5 metro ilgio raketa gali nuskristi apie 4 tūkstančius kilometrų.
„Buvau įvykio vietoje – ten buvo policijos ir ugniagesių gelbėtojų užtvarai, rūkstanti vieta, nuolaužos, likučiai, išsidėstę ruože, primenančiame maždaug 7 metrų ilgio krateri. Jos baltos, pilkos, tai skardos gabalai, skarda. Mano vertinimu, tai raketa, ir matyti, kad ji nukrito“, – kalbėjo A. Borowiecas.
Gynybos ministras įžvelgia provokaciją prieš pratybas su lietuviais
Lenkijoje krito raketos ir dronas, kai agresorė surengė masinę ataką prieš Ukrainą. Į Kyjivą ir Lvivą okupantai paleido daugiau nei 80 sparnuotųjų raketų, 400 dronų ir apie 20 balistinių raketų. Keršydami už Krymo tiltą smogė trims Kijivo tiltams, jau žinoma apie mažiausiai 6 žuvusius ukrainiečius. Tačiau Lenkijos gynybos ministras teigia, kad rusų ataka į jų šalį nebuvo atsitiktinė, o susijusi su norinčiųjų koalicijos karinėmis pratybomis, kuriose dalyvauja ir lietuviai.
„Susiduriame su dar viena Rusijos Federacijos provokacija. Mano nuomone, data pasirinkta neatsitiktinai. Šiandien Naujojoje Dėbėje, netoli tų vietų, kuriose veikė mūsų oro pajėgos, vyksta keliolikos valstybių koalicijos pratybos“, – minėjo vicepremjeras ir gynybos ministras Władysławas Kosiniakas-Kamyszas.
Lenkijoje du lenkų naikintuvų „F-16“ pilotai ir du švedų naikintuvų „Gripen“ pilotai bandė numušti rusų raketas ir dronus, tačiau to nesugebėjo dėl blogų oro sąlygų.
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