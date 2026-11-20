Tuo metu Lenkijos policija tikrino pranešimus apie antrą objektą, penktadienio rytą galėjusį nukristi netoli šalies pietryčiuose esančio Rudniko prie Sano miesto, pranešė vietos policijos atstovas spaudai.
„Iki 7 val. budėtojas gavo keliolika pranešimų, kad Rudniko prie Sano apylinkėse galėjo nukristi kažkoks objektas“, – sakė Erykas Klimekas.
Patikrinti šios informacijos į vietą buvo išsiųsti policijos pareigūnai, taip pat informuotos kitos pagalbos tarnybos.
Infrastruktūros ministras Dariuszas Klimczakas socialiniame tinkle X pranešė, kad 6.48 val. Rudnike dirbęs geležinkelio signalininkas išgirdo sprogimą netoli geležinkelio linijos.
„Apžiūrėjęs aplinkinę teritoriją, jis nepastebėjo jokių matomų geležinkelio infrastruktūros pažeidimų“, – sakė ministras ir pridūrė, kad traukinių eismas Nisko–Rudniko prie Sano–Letovnios ruože buvo sustabdytas. Iki 7.33 val. traukinių eismas buvo sustabdytas visoje Pakarpatės vaivadijoje.
Prieš pat 10 val. D. Klimczakas socialiniame tinkle X pranešė, kad traukinių eismas visame maršrute atnaujintas.
Vėliau gynybos ministras Władysławas Kosiniakas-Kamyszas patikslino informaciją: Lenkijoje nukrito dvi Rusijos raketos ir reaktyvinis dronas. Nukritusių objektų vietos: raketos prie Naujojo Lipovieco ir Rudniko prie Sano, reaktyvinis dronas – Molodyče.
Rusija paleido į Ukrainą iki 100 raketų, viena jų galėjo įskristi į Lenkiją
Naktį į penktadienį Rusija surengė kombinuotą ataką prieš Ukrainą ir paleido iki 100 raketų. Viena jų galėjo įskristi į Lenkijos oro erdvę, per televiziją pranešė Ukrainos karinių oro pajėgų vadovybės Komunikacijos departamento vadovas Jurijus Ihnatas.
„Šiandien surengta viena galingiausių atakų. Pirminiais duomenimis, paleista 80 sparnuotųjų ir iki 20 balistinių raketų – iš viso iki 100 įvairių tipų raketų, taip pat apie 400 įvairių tipų dronų, įskaitant maždaug 120 reaktyvinių dronų. Tokius duomenis šiuo metu galime pateikti apie praėjusios nakties ataką“, – sakė J. Ihnatas.
Jis pridūrė, kad galutiniai visoje šalyje vykdytų oro gynybos operacijų rezultatai dar nežinomi. Jo teigimu, viena iš raketų galėjo kirsti Lenkijos sieną, tačiau ši informacija dar tikrinama.
„Anksti ryte strateginiai bombonešiai paleido raketas Ch-101. Jos pasiekė vakarinius regionus, ten jas perėmė mūsų oro gynybos pajėgos. Pirminiais duomenimis, panašu, kad perimta gana daug raketų. Viena iš jų galėjo kirsti valstybės sieną. Informacija apie padėtį pasienyje su Lenkija tikrinama“, – sakė J. Ihnatas ir pridūrė, kad dar prieš paleidžiant raketas Ch-101, iš Rusijos karo laivų buvo smogta raketomis „Kalibr“.
Pasak J. Ihnato, pirmiausia Rusija puolė raketomis „Kalibr“, o vėliau iš įvairių krypčių paleido raketos Ch-101.
„Dauguma sparnuotųjų raketų buvo nukreiptos į vakarinius šalies regionus. Priešas taikosi į įvairius objektus, tačiau, deja, pirmenybę teikia energetikos infrastruktūrai. Balistinės raketos pirmiausia buvo nukreiptos į Kyjivą, Kyjivo sritį ir tiltus. Suprantame, į ką taikėsi priešas“, – sakė J. Ihnatas.
Pasak jo, energetikos objektai ir tiltai visada buvo vieni pagrindinių Rusijos taikinių.
„Tai anaiptol ne pirmoji tokia ataka. Galiu pasakyti, kad tiek energetikos objektai, tiek tiltai visada buvo vieni pagrindinių priešo taikinių. Todėl negali būti nė kalbos, kad tai kažkoks atsakas, nes jie jau seniai smogia šiems taikiniams, įskaitant tiltus Kyjive. Tai, kad Ukrainos gynybos pajėgos šiandien sėkmingai atremia dar vieną ataką, pirmiausia yra visų mūsų gynėjų nuopelnas“, – sakė J. Ihnatas.
Ukrainos karinių jūrų pajėgų atstovo spaudai Dmytro Pletenčuko teigimu, Rusija pirmą kartą per šešis mėnesius išvedė savo karo laivus į Juodąją jūrą ir iš ten paleido daugiau kaip 20 raketų.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.